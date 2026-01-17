La gran oportunidad que se abre para Mendoza con el petróleo y el cobre tras el acuerdo Mercosur–Unión Europea

Milei en la firma del acuerdo UE y Mercosur Foto: Noticias Argentinas

Pero más allá del crecimiento de sectores tradicionales como la agroindustria, el verdadero motor de esta expansión estaría en la energía y la minería, rubros estratégicos para la transición energética global y en los que Mendoza busca recuperar protagonismo.

Petróleo y cobre: el eje mendocino

En este nuevo escenario, el petróleo y el cobre emergen como dos activos clave para la provincia. La demanda europea de energía y minerales críticos crece al ritmo de la descarbonización, la electrificación y la necesidad de diversificar proveedores estratégicos. El acuerdo comercial reduce barreras, mejora la previsibilidad y vuelve más competitivo el ingreso de estos productos al mercado europeo.

Mendoza, con tradición hidrocarburífera y un renovado interés por el desarrollo del cobre, queda bien posicionada para captar parte de este proceso. La reactivación de inversiones en exploración y producción petrolera, sumada al potencial de proyectos cupríferos, podría encontrar en la Unión Europea un socio comercial estable y de largo plazo.

petroleo mendoza.jpg Mendoza trabaja por potenciar a sus áreas maduras de petróleo convencional.

Desde Cancillería destacan que el mayor dinamismo exportador argentino vendrá justamente de sectores como hidrocarburos, litio y cobre. En ese contexto, la provincia podría transformarse en un nodo relevante dentro de la nueva arquitectura exportadora del país, siempre que logre articular reglas claras, infraestructura y consensos sociales para el desarrollo de estos recursos.

Un cambio en la matriz exportadora

El acuerdo también apunta a diversificar la canasta exportadora argentina y reducir la dependencia de productos primarios. En paralelo al crecimiento minero-energético, se proyecta una expansión del 30% en exportaciones industriales, especialmente en químicos y petroquímicos, sectores que también pueden vincularse a la actividad petrolera.

Para Mendoza, esto abre la posibilidad de encadenamientos productivos, mayor valor agregado y generación de empleo calificado, en un contexto internacional que demanda energía segura y minerales estratégicos.

El tratado entre el Mercosur y la Unión Europea no solo redefine la inserción internacional de Argentina, sino que coloca a Mendoza frente a una oportunidad histórica por su expansión en los minerales críticos y el petróleo con un mercado europeo en expansión.

Con información de El Cronista.