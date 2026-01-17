Inicio Sociedad Perfume
Cómo hacer un perfume casero para que el baño huela como un spa

El aroma de los spas suele asociarse a los aceites esenciales, la calma y el relax. A continuación, te enseñamos a crear un perfume con estas características

Paula García
Si quieres que tu baño tenga un aroma fresco y agradable, tienes que preparar esta solución.

Mantener el baño libre de olores desagradables puede lograrse sin los típicos productos químicos que se compran en el supermercado, como lavandina o desodorantes de ambiente. Se puede preparar perfumes y ambientadores caseros para mantener el ambiente con buen aroma.

Es un reto que el cuarto de baño del hogar tenga una fragancia agradable, ya que los desagües y sanitarios suelen acumular residuos orgánicos y suciedad que desprende malos olores, y a esto se le suma la falta de ventilación y la aparición de moho. Afortunadamente, a continuación te enseñamos a preparar un ambientador casero para que tu baño huela mejor que un spa.

El spa se destaca por ser un ambiente relajado y sereno al que acuden las personas para realizarse tratamientos, masajes y diferentes terapias. Uno de los detalles sobresalientes es que sus estancias siempre están inundadas de un perfume que se apodera de nuestro sistema olfativo e incluso es reconfortante.

Transforma el baño del hogar en un spa aromático.

Ingredientes

  • 70 ml de Alcohol etílico.
  • 25 ml de agua destilada.
  • Una cucharada de glicerina vegetal.
  • 12 gotas de aceite esencial de bergamota.
  • 6 gotas de aceite esencial de pomelo blanco.
  • 2 gotas de aceite esencial de eucalipto.

Para preparar este ambientador escoge un frasco limpio de vidrio, preferentemente oscuro. Coloca los diferentes aceites esenciales, cierra el frasco y agita suavemente durante unos segundos para integrar los aromas. Esta combinación resultará un aroma fresco y brillante para el baño.

Agrega el alcohol etílico y revuelve o agita el frasco para que se disuelvan correctamente los aceites en el alcohol. Deja reposar en un lugar fresco durrante 24 horas. Pasado el tiempo de reposo, suma el agua destilada y una cucharada de glicerina vegetal.

Puedes personalizar el perfume según tus gustos y los ingredientes que tengas en casa.

El paso final es dejar que el perfume casero repose durante una semana en un lugar fresco y oscuro. Agita el recipiente antes de cada uno, y estará listo para aromatizar el baño. Puedes pulverizar las cortinas, toallas e incluso el ambiente.

