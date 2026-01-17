Cómo hacer un perfume casero para que el baño huela como un spa

Es un reto que el cuarto de baño del hogar tenga una fragancia agradable, ya que los desagües y sanitarios suelen acumular residuos orgánicos y suciedad que desprende malos olores, y a esto se le suma la falta de ventilación y la aparición de moho. Afortunadamente, a continuación te enseñamos a preparar un ambientador casero para que tu baño huela mejor que un spa.
El spa se destaca por ser un ambiente relajado y sereno al que acuden las personas para realizarse tratamientos, masajes y diferentes terapias. Uno de los detalles sobresalientes es que sus estancias siempre están inundadas de un perfume que se apodera de nuestro sistema olfativo e incluso es reconfortante.
Ingredientes
- 70 ml de Alcohol etílico.
- 25 ml de agua destilada.
- Una cucharada de glicerina vegetal.
- 12 gotas de aceite esencial de bergamota.
- 6 gotas de aceite esencial de pomelo blanco.
- 2 gotas de aceite esencial de eucalipto.
Para preparar este ambientador escoge un frasco limpio de vidrio, preferentemente oscuro. Coloca los diferentes aceites esenciales, cierra el frasco y agita suavemente durante unos segundos para integrar los aromas. Esta combinación resultará un aroma fresco y brillante para el baño.
Agrega el alcohol etílico y revuelve o agita el frasco para que se disuelvan correctamente los aceites en el alcohol. Deja reposar en un lugar fresco durrante 24 horas. Pasado el tiempo de reposo, suma el agua destilada y una cucharada de glicerina vegetal.
El paso final es dejar que el perfume casero repose durante una semana en un lugar fresco y oscuro. Agita el recipiente antes de cada uno, y estará listo para aromatizar el baño. Puedes pulverizar las cortinas, toallas e incluso el ambiente.