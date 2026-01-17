Cómo hacer un perfume casero para que el baño huela como un spa

Es un reto que el cuarto de baño del hogar tenga una fragancia agradable, ya que los desagües y sanitarios suelen acumular residuos orgánicos y suciedad que desprende malos olores, y a esto se le suma la falta de ventilación y la aparición de moho. Afortunadamente, a continuación te enseñamos a preparar un ambientador casero para que tu baño huela mejor que un spa.

El spa se destaca por ser un ambiente relajado y sereno al que acuden las personas para realizarse tratamientos, masajes y diferentes terapias. Uno de los detalles sobresalientes es que sus estancias siempre están inundadas de un perfume que se apodera de nuestro sistema olfativo e incluso es reconfortante.