Inicio Sociedad Perfume
Trucos para el hogar

Cómo preparar un perfume para que tu habitación se convierta en un santuario de paz y tranquilidad

Aprende a preparar este perfume, transforma tu cuarto en un remanso de paz o en un acogedor refugio para veladas románticas

Paula García
Por Paula García [email protected]
Aprende a preparar un ambientador para la habitación.

Aprende a preparar un ambientador para la habitación.

Lograr que el hogar tenga buen aroma es fundamental para la sensación de limpieza. En esta oportunidad, te compartimos una solución para que aprendas a preparar un perfume para crear un ambiente idóneo para el buen descanso y la relajación.

La habitación debería ser un santuario, un sitio donde puedas relajarte, recargar energías y sentirte completamente a gusto. El perfume adecuado puede realzar este ambiente, transformándolo en un remanso de paz o en un acogedor refugio para veladas románticas. Los aromas tienen el poder de influir en el estado de ánimo, reducir el estrés e incluso mejorar la calidad del sueño, lo que los convierte en un elemento esencial para crear el ambiente perfecto en el dormitorio.

Ya sea que busques un sueño reparador, crear un ambiente relajante o añadir un toque de sofisticación, elegir la fragancia adecuada para tu habitación es clave. Preparar un ambientador casero es la alternativa ideal para crear el ambiente adecuado para tu dormitorio.

habitación moderna
Tu habitaci&oacute;n se merece ser un santuario de paz y tranquilidad.

Tu habitación se merece ser un santuario de paz y tranquilidad.

Ingredientes para el perfume

  • 10 gotas de aceite esencial de sándalo.
  • 10 gotas de aceite esencial de manzanilla.
  • De 6 a 8 gotas de estracto de vainilla.
  • 50 ml de alcohol al 95º.
  • Entre 30 y 50 ml de agua destilada.
  • Una cucharada de glicerina vegetal.

Para comenzar tienes que añadir el alcohol al 95º en un frasco de vidrio o el recipiente que tengas en casa. Suma el aceite esencial de sándalo y el aceite de manzanilla, que son conocidos por sus propiedades relajantes y antiestrés. Agrega entre 6 y 8, según la intensidad del aroma que prefieras.

Como opcional, añade una chucharada de glicerina vegetal, para fijar el aroma y hacerlo más duradero. Luego, vierte el agua destilada, cierra el frasco y agita con energía durante unos segundos para integrar los ingredientes.

ambientador
Puedes crear un ambientador casero con los ingredientes que m&aacute;s te gustan.

Puedes crear un ambientador casero con los ingredientes que más te gustan.

Deja el perfume reposando entre 24 y 48 horas, en un lugar fresco y oscuro para que los aromas se integren mejor. Una vez transcurrido el tiempo, puedes verter el ambientador en un rociador o simplemente agregar unas varillas difusoras que liberan la fragancia gradualmente.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar