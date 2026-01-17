Un motociclista de 21 años murió en un accidente en Guaymallén

Cuando la Policía llegó al lugar alejaron a los curiosos para que los médicos del Servicio de Emergencias Coordinado pudiesen asistir a la víctima.

Trágico accidente en Guaymallén

En el lugar, los efectivos constataron que el accidente ocurrió cuando un joven de 24 años que manejaba su Fiat Cronos circulaba hacia el Oeste por la lateral norte del Acceso Este, y al llegar al cruce con calle Chacabuco chocó con el motociclista.

policia cientifica muertes en mendoza.jpg Tras confirmarse la muerte del motociclista en el accidente, en el lugar trabajó Policía Científica. Imagen ilustrativa.

Los médicos constataron que el joven de 21 años murió en el lugar como consecuencia a las graves lesiones que sufrió al caer al asfalto tras el impacto.

Mientras, la Policía y personal de Tránsito de Guaymallén le hicieron un test de alcoholemia al conductor del auto cuyo resultado fue negativo.