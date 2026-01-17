Un motociclista de 21 años murió en un accidente en Guaymallén

Un joven de 21 años murió luego de un accidente ocurrido en Rodeo de la Cruz, en Guaymallén. La víctima circulaba en una moto y al llegar a un cruce chocó con un auto. Como consecuencia, el motociclista cayó al asfalto y los médicos de la ambulancia que llegó al lugar confirmaron que estaba sin vida.
El accidente ocurrió minutos antes de las 3 de este sábado y el motociclista que murió fue identificado como Leandro Videla, de 21 años, quien manejaba una Honda 150 cilindradas.
Varios llamados al 911 fueron los que alertaron sobre el accidente en la lateral norte del Acceso Este y calle Chacabuco, en Guaymallén, y pidieron una ambulancia debido a que una persona que circulaba en moto estaba muy herida y no reaccionaba.
Cuando la Policía llegó al lugar alejaron a los curiosos para que los médicos del Servicio de Emergencias Coordinado pudiesen asistir a la víctima.
En el lugar, los efectivos constataron que el accidente ocurrió cuando un joven de 24 años que manejaba su Fiat Cronos circulaba hacia el Oeste por la lateral norte del Acceso Este, y al llegar al cruce con calle Chacabuco chocó con el motociclista.
Los médicos constataron que el joven de 21 años murió en el lugar como consecuencia a las graves lesiones que sufrió al caer al asfalto tras el impacto.
Mientras, la Policía y personal de Tránsito de Guaymallén le hicieron un test de alcoholemia al conductor del auto cuyo resultado fue negativo.