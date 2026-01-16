Una mendocina sufrió un accidente con un camión municipal de Chile y denunció que no se hicieron cargo

"Yo estaba sola con mis 2 hijos y llegó Carabineros. Lo que comprendía de la situación es que estaban haciendo un acuerdo porque el chofer hablaba con su jefe por teléfono, quien le decía que hiciera un arreglo conmigo y que al otro día tenía que ir a la Municipalidad de Vicuña porque ellos iban a hacerse cargo de las roturas. El procedimiento de Carabineros fue ese", describió con indignación.

accidente en chile 2 Leopoldo Escudero, presidente de la Fundación Argentina en Coquimbo, y Silvina Cascardo, la mendocina víctima de un accidente en Chile.

Según el testimonio de Cascardo, la fuerza policial chilena le ofreció dos opciones: llegar a un acuerdo con el municipio o realizar la denuncia formal. La propuesta incluía que al día siguiente, a las 9 de la mañana, debía presentarse en la Municipalidad de Vicuña con un presupuesto de todos los daños ocasionados para que el municipio derivara el vehículo a un taller mecánico donde realizarían los arreglos.

"Lo que quiero destacar es el destrato en la Municipalidad de Vicuña, la falta de comprensión, interés de parte de todos, incluido el alcalde, porque logré poder mandarle un WhatsApp y me dijo que no era la manera, que ellos no se iban a hacer cargo si no había una denuncia. Y no me validaron el acuerdo", dijo.

El presidente de la Fundación Argentina en Coquimbo la ayuda

Cascardo se mostró en Canal 7 junto a Leopoldo Escudero, presidente de la Fundación Argentina en Coquimbo, que se solidarizó con la situación que vivió la bailarina y la ayudó con los trámites.

La mujer explicó que a través de Escudero pudo llegar a un funcionario de Carabineros que la ayudó para realizar la denuncia como corresponde.

accidente en chile 3 Leopoldo Escudero, de la Fundación Argentina en Chile, ayudó a la bailarina mendocina a realizar la denuncia.

"Me recibieron, pero fue gracias a la gestión de Leopoldo que pudimos hacer la denuncia. Ahora empieza un proceso porque en el momento del accidente se llegó a un acuerdo que el Municipio de Vicuña no cumplió, lo ignoró. Fuimos hasta allá -1 hora de viaje- para nada", dijo Cascardo.

Además, sumó que en el lugar del accidente Carabineros no constató lesiones -la mujer se mostró con un cuello ortopédico y denunció graves dolores cervicales- ni tampoco le realizaron el test de alcoholemia al chofer.

Cómo seguirá el procedimiento judicial

La bailarina deberá volver a Mendoza y Escudero será su apoderado para presentarse en una dependencia policial y continuar los trámites de la denuncia. "Todo apunta a que en realidad aquí es un muy mal procedimiento", concluyó en la entrevista Escudero.