Una mendocina sufrió un accidente con un camión municipal de Chile y denunció que no se hicieron cargo

Una mendocina sufrió un accidente en Chile y denunció un total destrato tanto de Carabineros como de funcionarios. Su vehículo fue impactado de atrás por un camión de la Municipalidad de Vicuña, según explicó en una entrevista con Canal 7.
Silvana Cascardo viajaba con sus dos hijos cuando fue embestida en la Ruta 5. Relató aparentes irregularidades en el procedimiento policial
"Iba por la Ruta 5 de La Serena a Coquimbo y me embistió un camión que se quedó sin freno. Según el conductor venía cargado y no pudo frenar. Realmente creí que se iba a dar a la fuga", relató Silvana Cascardo, bailarina y coreógrafa.
Las irregularidades de Carabineros denunciadas
La mujer explicó que el chofer del rodado municipal se detuvo recién 20 metros más adelante y que, cuando llegó Carabineros comenzaron las irregularidades que motivaron su denuncia en los medios de comunicación.
"Yo estaba sola con mis 2 hijos y llegó Carabineros. Lo que comprendía de la situación es que estaban haciendo un acuerdo porque el chofer hablaba con su jefe por teléfono, quien le decía que hiciera un arreglo conmigo y que al otro día tenía que ir a la Municipalidad de Vicuña porque ellos iban a hacerse cargo de las roturas. El procedimiento de Carabineros fue ese", describió con indignación.
Según el testimonio de Cascardo, la fuerza policial chilena le ofreció dos opciones: llegar a un acuerdo con el municipio o realizar la denuncia formal. La propuesta incluía que al día siguiente, a las 9 de la mañana, debía presentarse en la Municipalidad de Vicuña con un presupuesto de todos los daños ocasionados para que el municipio derivara el vehículo a un taller mecánico donde realizarían los arreglos.
"Lo que quiero destacar es el destrato en la Municipalidad de Vicuña, la falta de comprensión, interés de parte de todos, incluido el alcalde, porque logré poder mandarle un WhatsApp y me dijo que no era la manera, que ellos no se iban a hacer cargo si no había una denuncia. Y no me validaron el acuerdo", dijo.
El presidente de la Fundación Argentina en Coquimbo la ayuda
Cascardo se mostró en Canal 7 junto a Leopoldo Escudero, presidente de la Fundación Argentina en Coquimbo, que se solidarizó con la situación que vivió la bailarina y la ayudó con los trámites.
La mujer explicó que a través de Escudero pudo llegar a un funcionario de Carabineros que la ayudó para realizar la denuncia como corresponde.
"Me recibieron, pero fue gracias a la gestión de Leopoldo que pudimos hacer la denuncia. Ahora empieza un proceso porque en el momento del accidente se llegó a un acuerdo que el Municipio de Vicuña no cumplió, lo ignoró. Fuimos hasta allá -1 hora de viaje- para nada", dijo Cascardo.
Además, sumó que en el lugar del accidente Carabineros no constató lesiones -la mujer se mostró con un cuello ortopédico y denunció graves dolores cervicales- ni tampoco le realizaron el test de alcoholemia al chofer.
Cómo seguirá el procedimiento judicial
La bailarina deberá volver a Mendoza y Escudero será su apoderado para presentarse en una dependencia policial y continuar los trámites de la denuncia. "Todo apunta a que en realidad aquí es un muy mal procedimiento", concluyó en la entrevista Escudero.