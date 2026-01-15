Impactante accidente en Maipú con un auto que cayó desde calle Paso y quedó atravesado en Maza

Como resultado, cayó con el auto a calle Maza donde quedó volcado en el medio de la calzada, y se al Cronos se le salió hasta el motor.

El accidente ocurrido en una peligrosa curva de Maipú

Los conductores que se encontraron repentinamente con el accidente se bajaron para sacar del rodado a la mujer, quien sufrió varias heridas, mientras otros llamaron al 911 para pedir asistencia.

En pocos minutos se montó un operativo que contó con la Policía, Bomberos, quienes sacaron a la mujer que había quedado atrapada, y también una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado, cuyo médico la asistió y la trasladaron al Hospital Central con varias heridas por el accidente.

accidente calles juan jose paso y maza maipú 5 Los bomberos sacaron a la mujer que conducía el auto y que protagonizó el accidente en Maipú. Foto: Gentileza

Luego, Policía Científica trabajó para determinar la mecánica del accidente, removieron los vehículos y Bomberos limpió el derrame de líquidos del auto que habían quedado sobre la calzada.

De todas formas, desde la mañana de este jueves la calle Paso estuvo cortada metros antes del rulo que baja hacia calle Maza mientras que personal de Maipú reparó el guardarrail que había quedado destrozado tras el accidente.

accidente calles juan jose paso y maza maipú 2 Tras el accidente el guardarrail quedó destrozado, y el municipio de Maipú trabajó este jueves para repararlo. Foto: Gentileza

Los vecinos de la zona insistieron en que es una curva muy peligrosa, destacaron que la señalización no es suficiente o que los conductores no las respetan debido a que circulan a muy alta velocidad y al encontrarse con el rulo no pueden maniobrar, siguen de largo y ocurren los accidentes.