La conductora de un auto protagonizó un impactante accidente en calle Juan José Paso, de Maipú, donde en una pronunciada curva siguió de largo, destrozó el guardarrail e impactó sobre el carril Maza, donde al vehículo se le desprendió hasta el motor. Quedó internada en el Hospital Central.
Impactante accidente en Maipú con un auto que cayó desde calle Paso y quedó atravesado en Maza
Los vecinos de ese cruce de calles Juan José Paso y Maza, en Maipú, aseguraron la mayoría de los vehículos circulan a alta velocidad y que los accidentes son muy frecuentes. En noviembre pasado, un hombre de 70 años murió allí en un hecho muy similar.
El accidente ocurrió alrededor de las 20.15 del miércoles cuando una mujer circulaba en su Fiat Cronos 0km por calle Paso hacia el este, y al tomar el rulo que empalma con calle Maza siguió de largo, al parecer por la velocidad a la que circulaba.
Como resultado, cayó con el auto a calle Maza donde quedó volcado en el medio de la calzada, y se al Cronos se le salió hasta el motor.
El accidente ocurrido en una peligrosa curva de Maipú
Los conductores que se encontraron repentinamente con el accidente se bajaron para sacar del rodado a la mujer, quien sufrió varias heridas, mientras otros llamaron al 911 para pedir asistencia.
En pocos minutos se montó un operativo que contó con la Policía, Bomberos, quienes sacaron a la mujer que había quedado atrapada, y también una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado, cuyo médico la asistió y la trasladaron al Hospital Central con varias heridas por el accidente.
Luego, Policía Científica trabajó para determinar la mecánica del accidente, removieron los vehículos y Bomberos limpió el derrame de líquidos del auto que habían quedado sobre la calzada.
De todas formas, desde la mañana de este jueves la calle Paso estuvo cortada metros antes del rulo que baja hacia calle Maza mientras que personal de Maipú reparó el guardarrail que había quedado destrozado tras el accidente.
Los vecinos de la zona insistieron en que es una curva muy peligrosa, destacaron que la señalización no es suficiente o que los conductores no las respetan debido a que circulan a muy alta velocidad y al encontrarse con el rulo no pueden maniobrar, siguen de largo y ocurren los accidentes.