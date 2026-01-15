Murió un hombre de 53 años tras un accidente en moto en Guaymallén

Sucedió alrededor de las 22.30 del miércoles cuando un hombre de 58 años conducía su camioneta Ford F-100 por calle Celestino Argumedo hacia el oeste, en Rodeo de la Cruz, Guaymallén.

policía de Mendoza movil policial.jpg Luego del accidente, el conductor de la camioneta llamó al 911 para pedir la asistencia al motociclista. Imagen ilustrativa.

Al llegar al cruce con calle Rodríguez, el conductor intentó doblar hacia el sur, pero chocó de frente con una moto conducida por Francisco Padilla Llanos, quien circulaba en sentido contrario.