Inicio Policiales accidente
Tragedia

Murió un hombre de 53 años tras un accidente en moto en Guaymallén

El accidente ocurrió en Rodeo de la Cruz, Guaymallén, cuando el conductor de una camioneta hizo una maniobra para doblar y chocó con el motociclista

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
La Policía identificó al motociclista del accidente luego que los médicos confirmaron su muerte tras el choque en Guaymallén. Imagen ilustrativa.

La Policía identificó al motociclista del accidente luego que los médicos confirmaron su muerte tras el choque en Guaymallén. Imagen ilustrativa.

Un motociclista de 53 años murió en un accidente en Guaymallén, donde fue embestido por el conductor de una camioneta quien hizo una maniobra para doblar y no habría advertido la moto.

Sucedió alrededor de las 22.30 del miércoles cuando un hombre de 58 años conducía su camioneta Ford F-100 por calle Celestino Argumedo hacia el oeste, en Rodeo de la Cruz, Guaymallén.

policía de Mendoza movil policial.jpg
Luego del accidente, el conductor de la camioneta llamó al 911 para pedir la asistencia al motociclista. Imagen ilustrativa.

Luego del accidente, el conductor de la camioneta llamó al 911 para pedir la asistencia al motociclista. Imagen ilustrativa.

Al llegar al cruce con calle Rodríguez, el conductor intentó doblar hacia el sur, pero chocó de frente con una moto conducida por Francisco Padilla Llanos, quien circulaba en sentido contrario.

El accidente fatal en Guaymallén

El motociclista quedó tendido en el asfalto tras el accidente, mientras que el conductor de la camioneta se bajó para auxiliarlo y llamar al 911.

Cuando al lugar llegó la ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado constató que el motociclista había muerto debido a los golpes que sufrió por el accidente.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar