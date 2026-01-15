Murió un hombre de 53 años tras un accidente en moto en Guaymallén

Un motociclista de 53 años murió en un accidente en Guaymallén, donde fue embestido por el conductor de una camioneta quien hizo una maniobra para doblar y no habría advertido la moto.
Sucedió alrededor de las 22.30 del miércoles cuando un hombre de 58 años conducía su camioneta Ford F-100 por calle Celestino Argumedo hacia el oeste, en Rodeo de la Cruz, Guaymallén.
Al llegar al cruce con calle Rodríguez, el conductor intentó doblar hacia el sur, pero chocó de frente con una moto conducida por Francisco Padilla Llanos, quien circulaba en sentido contrario.
El motociclista quedó tendido en el asfalto tras el accidente, mientras que el conductor de la camioneta se bajó para auxiliarlo y llamar al 911.
Cuando al lugar llegó la ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado constató que el motociclista había muerto debido a los golpes que sufrió por el accidente.