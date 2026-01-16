El derrumbe en Godoy Cruz afectó a cuatro comercios y destruyó un minimarket

De hecho, Leticia contó que inspecciones de la municipalidad habían detectado algún riesgo y habían denegado la habilitación recientemente. "Eso fue un trámite que no se vincula con la caída del techo", aseguró ella de todos modos.

En total, 4 comercios sufrieron algún tipo de problema, siendo el minimarket el más perjudicado. Se trata de una construcción mixta, con adobe y material, y -según el testimonio de la entrevistada- lo que primero cedió fueron los palos que sostenían el techo.

"Es una propiedad de alrededor de cien años. Hace dos meses ya se vieron las primeras roturas. Finalmente, los palos que sostenían el techo se partieron y la estructura fue inclinándose de a poquito hasta que cedió", recordó la entrevistada.

No se registraron víctimas fatales ni heridos de gravedad durante el derrumbe. Pero sí se ha interrumpido la actividad comercial de Leticia y algunos de sus colegas. "La inmobiliaria nos pidió 15 días para hacer las reparaciones, porque los dueños no están en Mendoza", contó.

El problema es la espera. Porque dos semanas sin trabajar implican un problema para la economía de casi cualquier familia. Leticia busca algún lugar en la zona para seguir vendiendo mientras se hacen los arreglos. "Ahora estamos coordinando con la gente de Defensa Civil para que nos autoricen a ingresar y sacar las heladeras que quedaron adentro", concluyó.