El cuerpo tiene un "freno" natural contra la inflamación: el hallazgo que abre nuevas vías para la salud

La investigación identificó a unas moléculas derivadas de la grasa corporal, llamadas epoxioxilipinas, como reguladores naturales del sistema inmune. Estas actúan limitando el crecimiento de ciertos glóbulos blancos —los monocitos intermedios— asociados a procesos de inflamación persistente.

Inflamación y salud: un experimento clave en humanos

Para comprobar esta hipótesis, los científicos realizaron un ensayo con voluntarios sanos, a quienes se les administró una pequeña inyección de Escherichia coli inactivada para provocar una reacción inflamatoria controlada. Los participantes se dividieron en dos grupos: uno recibió un fármaco preventivo y otro lo hizo de forma terapéutica, una vez iniciados los síntomas.

salud-inflamación-cuerpo-freepik-(3) Se realizó un ensayo con voluntarios sanos (foto ilustrativa), a quienes se les administró una pequeña inyección de Escherichia coli inactivada para provocar una reacción inflamatoria controlada. Crédito: Freepik.

El medicamento utilizado bloquea una enzima que degrada las epoxioxilipinas. En ambos grupos, los resultados fueron consistentes: aumentaron los niveles de estas moléculas, se redujo el dolor más rápidamente y disminuyeron de forma drástica las células inmunitarias vinculadas a la inflamación crónica.

Curiosamente, los síntomas externos, como enrojecimiento o hinchazón apenas variaron, lo que refuerza la idea de que el efecto se produce a nivel interno del cuerpo.

Pruebas adicionales mostraron que una epoxioxilipina específica desactiva una señal celular clave relacionada con la respuesta inflamatoria. “Hemos identificado una vía natural que ayuda a calmar la inflamación sin suprimir la inmunidad”, explicó la investigadora Olivia Bracken.