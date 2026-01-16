El cuerpo tiene un "freno" natural contra la inflamación: el hallazgo que abre nuevas vías para la salud

La ciencia avanzó en responder cómo el cuerpo sabe cuándo dejar de defenderse y empezar a curarse. El hallazgo podría cambiar el futuro de la salud de millones de personas con enfermedades inflamatorias crónicas. Un equipo de investigadores del University College London descubrió un mecanismo clave que ayuda al cuerpo a desactivar la inflamación, un proceso fundamental para la salud.
El estudio, según informó EFE , fue publicado en Nature Communications y abre la puerta a nuevos tratamientos para enfermedades autoinmunes como la artritis o la diabetes, que afectan a millones de personas en todo el mundo.
Salud y cuerpo: cómo se apaga la inflamación desde adentro
La inflamación es la primera línea de defensa del organismo frente a infecciones o lesiones. Sin embargo, cuando no se apaga a tiempo, puede transformarse en un problema crónico y dañar tejidos y órganos. Hasta ahora, el mecanismo exacto que permite al cuerpo frenar esta respuesta inmunitaria seguía siendo una incógnita.
La investigación identificó a unas moléculas derivadas de la grasa corporal, llamadas epoxioxilipinas, como reguladores naturales del sistema inmune. Estas actúan limitando el crecimiento de ciertos glóbulos blancos —los monocitos intermedios— asociados a procesos de inflamación persistente.
Inflamación y salud: un experimento clave en humanos
Para comprobar esta hipótesis, los científicos realizaron un ensayo con voluntarios sanos, a quienes se les administró una pequeña inyección de Escherichia coli inactivada para provocar una reacción inflamatoria controlada. Los participantes se dividieron en dos grupos: uno recibió un fármaco preventivo y otro lo hizo de forma terapéutica, una vez iniciados los síntomas.
El medicamento utilizado bloquea una enzima que degrada las epoxioxilipinas. En ambos grupos, los resultados fueron consistentes: aumentaron los niveles de estas moléculas, se redujo el dolor más rápidamente y disminuyeron de forma drástica las células inmunitarias vinculadas a la inflamación crónica.
Curiosamente, los síntomas externos, como enrojecimiento o hinchazón apenas variaron, lo que refuerza la idea de que el efecto se produce a nivel interno del cuerpo.
Pruebas adicionales mostraron que una epoxioxilipina específica desactiva una señal celular clave relacionada con la respuesta inflamatoria. “Hemos identificado una vía natural que ayuda a calmar la inflamación sin suprimir la inmunidad”, explicó la investigadora Olivia Bracken.