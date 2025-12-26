Inicio Sociedad Cuerpo
Salud y bienestar

Qué le está haciendo a tu cuerpo vivir apurado todo el tiempo

Descubre cómo vivir apurado afecta tu salud y bienestar, qué señales físicas debes mirar y cómo el estrés crónico golpea a tu cuerpo día a día

Jimena Díaz
Por Jimena Díaz [email protected]
Un estilo de vida acelerado puede generar consecuencias físicas tangibles en el cuerpo y la salud y bienestar general. Crédito: Freepik.

Un estilo de vida acelerado puede generar consecuencias físicas tangibles en el cuerpo y la salud y bienestar general. Crédito: Freepik.

Vivimos en una época donde ir rápido parece la única forma de llegar a todo: trabajo, familia, metas personales… pero ¿qué le está haciendo ese ritmo a tu cuerpo? La ciencia y la medicina están empezando a advertir que vivir apurado todo el tiempo no es “normal”, sino una tensión constante que puede costarte mucho más que cansancio.

El estrés no es solo una sensación mental. Es una respuesta biológica que activa sistemas clave de tu organismo cada vez que percibes una amenaza, real o imaginaria. Cuando esta respuesta no se apaga, tu cuerpo permanece en “alerta”, liberando hormonas como el cortisol de forma continua, lo que afecta tu salud y bienestar.

Cómo responde tu cuerpo

El estrés crónico puede:

  • Elevar tu presión arterial y tensión cardíaca, aumentando el riesgo de enfermedades del corazón.
  • Alterar tu sistema inmunitario, haciéndote más vulnerable a infecciones.
  • Generar dolores frecuentes de cabeza y rigidez muscular.
  • Interrumpir tu sueño y reducir tu capacidad de concentración.

Con el tiempo, esta “carga adaptativa” acumulada (conocida como allostatic load) desgasta tu cuerpo y puede desencadenar enfermedades más graves si no se frena a tiempo.

cuerpo salud y bienestar vivir apurado freepik (3)

Señales de alerta que no deberías ignorar

Aunque parezcan comunes, síntomas como fatiga constante, problemas digestivos, irritabilidad o insomnio pueden ser señales de que tu cuerpo está pagando el precio del ritmo acelerado.

Qué podés hacer ahora

No se trata solo de “relajarte”. Son cambios concretos que ayudan a restablecer el equilibrio:

  • Establecer pausas cortas durante tu día.
  • Priorizar sueño y movimiento.
  • Practicar respiración profunda o meditación (incluso 5 minutos al día puede marcar diferencia).
  • Buscar apoyo emocional o profesional si sientes que el estrés te controla más de lo que vos querés.
cuerpo salud y bienestar vivir apurado freepik (1)
Seg&uacute;n la Mayo Clinic realizar una actividad f&iacute;sica regular la mayor&iacute;a de los d&iacute;as de la semana, ayuda a controlar el estr&eacute;s. Cr&eacute;dito: Freepik.

Según la Mayo Clinic realizar una actividad física regular la mayoría de los días de la semana, ayuda a controlar el estrés. Crédito: Freepik.

Detenerte 10 minutos hoy puede ser el primer paso para recuperar tu bienestar: tu cuerpo te lo va a agradecer.

Fuente: Mayo Clinic, MedLine Plus y Organización Mundial de la Salud.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar