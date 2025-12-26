Qué le está haciendo a tu cuerpo vivir apurado todo el tiempo

Elevar tu presión arterial y tensión cardíaca, aumentando el riesgo de enfermedades del corazón.

Alterar tu sistema inmunitario, haciéndote más vulnerable a infecciones.

Generar dolores frecuentes de cabeza y rigidez muscular.

Interrumpir tu sueño y reducir tu capacidad de concentración.

Con el tiempo, esta “carga adaptativa” acumulada (conocida como allostatic load) desgasta tu cuerpo y puede desencadenar enfermedades más graves si no se frena a tiempo.

Señales de alerta que no deberías ignorar

Aunque parezcan comunes, síntomas como fatiga constante, problemas digestivos, irritabilidad o insomnio pueden ser señales de que tu cuerpo está pagando el precio del ritmo acelerado.

Qué podés hacer ahora

No se trata solo de “relajarte”. Son cambios concretos que ayudan a restablecer el equilibrio:

Establecer pausas cortas durante tu día.

Priorizar sueño y movimiento.

Practicar respiración profunda o meditación (incluso 5 minutos al día puede marcar diferencia).

Buscar apoyo emocional o profesional si sientes que el estrés te controla más de lo que vos querés.

cuerpo salud y bienestar vivir apurado freepik (1) Según la Mayo Clinic realizar una actividad física regular la mayoría de los días de la semana, ayuda a controlar el estrés. Crédito: Freepik.

Detenerte 10 minutos hoy puede ser el primer paso para recuperar tu bienestar: tu cuerpo te lo va a agradecer.