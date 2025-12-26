El corazón, a la derecha: la extraña anomalía en la que algunos órganos están invertidos

Según Cleveland Clinic, no existe una única causa para el situs inversus, ya que se ha vinculado a mutaciones en más de 100 genes diferentes. Sin embargo, algunos factores durante el embarazo, como la diabetes materna, el tabaquismo o el uso de medicamentos para la tos, pueden aumentar el riesgo.

En concreto, los órganos del cuerpo que se encuentran invertidos bajo esta condición son el corazón, los pulmones, el hígado, el estómago, el bazo y la esícula biliar.

cirugia Esta condición puede demorar un diagnóstico preciso por parte de los médicos.

Es fundamental que quienes lo padecen lo informen a sus médicos para evitar errores diagnósticos en situaciones de emergencia, como una apendicitis, que se manifestaría con dolor en el lado izquierdo.

Una complicación para los médicos

Una revisión clínica de 2022 destaca que las operaciones en personas con situs inversus pueden ser complicadas, ya que la mayoría de los cirujanos son diestros, y podrían encontrar incómodo el hecho de manejar los instrumentos con la otra mano.

Por otro lado, esta anomalía, en algunos casos silenciosa, puede llevar a dificultades a la hora de realizar un diagnóstico, retrasándolo y hasta confundiéndolo. ¿Conocías esta condición?