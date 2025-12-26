ANSES reveló cómo hacer para que AUH cobre 180 mil pesos extra antes del 2026

ANSES tarda cerca de 60 días en acreditar el pago de la Libreta AUH, y los montos a pagar serán los siguientes:

$188.069,40 por menor y $612.401,00 por hijo con discapacidad.

ANSES: cómo me inscribo a la Libreta AUH

ANSES pide una serie de requisitos para poder cobrar la Libreta AUH, entre ellos, realizar una inscripción previa en donde se entregan documentos que comprueban que el beneficiario de AUH puede recibir el bono exclusivo.

De acuerdo a lo compartido por ANSES en su página oficial, la Libreta AUH se completa con los siguientes pasos:

Ingresar a Mi ANSES , con CUIL y Clave de la Seguridad Social

, con CUIL y Clave de la Seguridad Social Buscar en el menú la sección Hijas e hijos y dentro de las opciones elegir Libreta AUH . Ahí se podrá consultar la información que falta cargar del hijo, hijo o persona a cargo por la que se recibe la Asignación

y dentro de las opciones elegir . Ahí se podrá consultar la información que falta cargar del hijo, hijo o persona a cargo por la que se recibe la Asignación En caso de no tener completos los requisitos, elegir la opción " GENERAR LIBRETA " para descargar el formulario de la Libreta ( PS 1.47 )

" para descargar el formulario de la Libreta ( ) Imprimirlo o retirarlo en la oficina de ANSES más cercana al domicilio

Imprimirlo o retirarlo en la oficina de ANSES más cercana al domicilio Llevarlo al centro de salud y a la escuela para que sea cumplimentado y firmado

Llevarlo al centro de salud y a la escuela para que sea cumplimentado y firmado Presentarlo completo junto al DNI del titular y grupo familiar en una oficina de ANSES

Para realizar la inscripción de la Libreta AUH, ANSES pide que el beneficiario presente la siguiente documentación:

Formulario Libreta AUH

DNI del titular

DNI del niño.

Certificado de nacimiento del niño

Formulario completo: Debe ser completado con los datos de salud y educación del menor por los centros de salud y la escuela

ANSES: hasta cuándo me puedo inscribir a la Libreta AUH

La inscripción para la Libreta AUH es anual, como el pago de este bono, y es que cada año ANSES abre esta etapa en el mes de marzo. Si bien otras veces se ha extendido inclusive hasta cuando finaliza el año, en esta ocasión, finaliza el 31 de diciembre.

El bono es una especie de premio que tiene ANSES para aquellos beneficiarios de AUH que cumplan durante todo el año con los cuidados básicos y primordiales del niño. De esta manera se tiene un seguimiento del cumplimiento del calendario de vacunación y de la asistencia al colegio de los niños.

De acuerdo al anuncio oficial, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo tienen tiempo hasta el 31 de diciembre para anotarse en ANSES y recibir la Libreta AUH. Aquel que no cumpla con los requisitos o los tiempos, pierde la posibiblidad de cobrar el bono, y por ende, pierde el dinero.