ANSES anunció un aumento para jubilados, pero sin actualización del bono

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) precisó además que a ese monto debe sumarse el bono extraordinario de $70.000, que permanece sin actualización desde hace dos años, por lo que el ingreso total de bolsillo asciende a $419.299,32.

ANSES, Jubilaciones, mínimos, máximos y topes

En el mismo sentido, el organismo fijó el haber máximo jubilatorio en $2.350.453,70. También dispuso que la Prestación Básica Universal (PBU) se eleve a $159.788,50, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasará a $279.439,46.