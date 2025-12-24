ANSES anunció un aumento para jubilados, pero sin actualización del bono

La ANSES formalizó este miércoles un aumento del 2,47% en el haber mínimo para los jubilados, que pasó a ubicarse en $349.299,32. La suba sigue los índices inflacionarios del INDEC.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) precisó además que a ese monto debe sumarse el bono extraordinario de $70.000, que permanece sin actualización desde hace dos años, por lo que el ingreso total de bolsillo asciende a $419.299,32.
ANSES, Jubilaciones, mínimos, máximos y topes
En el mismo sentido, el organismo fijó el haber máximo jubilatorio en $2.350.453,70. También dispuso que la Prestación Básica Universal (PBU) se eleve a $159.788,50, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasará a $279.439,46.
La medida del aumento fue oficializada mediante la Resolución 381/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.
El ajuste se realizó en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a noviembre de 2025, de acuerdo con lo establecido por la normativa vigente para las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
Por último, la resolución actualizó los topes de las bases imponibles mínima y máxima, que quedaron fijados en $117.643,93 y $3.823.372,95, respectivamente. Estos valores regirán para el período devengado de enero de 2026.