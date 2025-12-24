Fomentar Empleo confirmó las fecha de cobro en diciembre 2025

Fomentar Empleo El Programa Fomentar Empleo es una iniciativa del gobierno argentino que busca asistir a personas con dificultades para ingresar al mercado laboral formal.

Fecha de cobro confirmada para los beneficiarios de Fomentar Empleo

El Ministerio de Capital Humano confirmó que, dependiendo de la modalidad de cobro que eligió cada uno de los beneficiarios del Fomentar Empleo, este miércoles 24 de diciembre se realizan los depósitos del programa para todas las terminaciones de DNI que tengan tarjeta o la app BNA+.

Mientras que aquellos beneficiarios que cobren por cajero automático o por ventanilla (también para todas las terminaciones de DNI) lo harán el viernes 2 de enero de 2026.

Contrariamente con lo que ocurre con otros beneficios de ANSES, las fechas de cobro del Fomentar Empleo no están sujetas a la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

De cuánto es el monto que se paga por el Fomentar Empleo

El Ministerio de Capital Humano afirmó que desde el primer mes del 2025 se realiza un único pago mensual para los beneficiarios del programa a través de ANSES.

El monto dependerá de la modalidad del curso elegido en el programa Fomentar Empleo:

$45.000 para cursos a distancia

$78.000 para los presenciales o semipresenciales

Este ajuste se realizó con la finalidad de equiparar el monto de Fomentar Empleo con Volver al Trabajo para quienes hacen cursos presenciales.

Es importante aclarar que no es posible cobrar Volver al Trabajo y Fomentar Empleo al mismo tiempo. Es decir, Capital Humano no abonará dos programas por la realización de un curso de formación.

Fomentar Empleo: cómo consultar la certificación negativa

La certificación negativa es un documento emitido por el ente que ahora comanda Fernando Bearzi e informa si una persona está registrada en el sistema como beneficiaria de alguna prestación, en este caso el programa Fomentar Empleo. Esta herramienta permite confirmar si se cobrará la prestación antes de la fecha de pago.

Para realizar la consulta en la certificación negativa en Mi ANSES y saber si cobrás el Fomentar Empleo, se deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar a Mi Anses y seleccionar la opción Certificación Negativa

Elegir el período correspondiente al mes de febrero (2), ya que los pagos se realizan a mes vencido

Si la prestación aparece resaltada en color rojo, significa que se cobrará la prestación en el corriente mes.