estudio El descubrimiento fue respaldado por expertos de la Asociación Americana del Corazón.

Durante el desarrollo de este estudio pormenorizado, los científicos observaron que la higiene deficiente en la boca se correlacionó con una mayor rigidez arterial en pacientes de diversas edades. La intervención médica temprana sobre los tejidos gingivales permitió que los sujetos analizados mejoraran sus niveles de colesterol y su presión arterial, factores que resultaron determinantes para la estabilidad cardiovascular.

Impacto del descubrimiento en la medicina preventiva

La recopilación de datos internacionales incluyó el seguimiento de diversos grupos de personas desde su niñez, lo cual demostró que la protección diaria de la boca redujo los riesgos cardiovasculares en la etapa adulta. Este descubrimiento subrayó que los hábitos preventivos básicos, tales como la limpieza profunda, disminuyeron la probabilidad de enfrentar afecciones coronarias graves cuando el organismo envejeció.

El informe científico resaltó que, si bien factores externos como el tabaquismo, la obesidad y la edad influyeron en la salud general, existió una conexión biológica independiente entre las encías y la mortalidad cardíaca. Por este motivo, la comunidad médica solicitó formalmente nuevas investigaciones de largo alcance que ratificaran si los tratamientos odontológicos específicos evitaron de forma directa la aparición de la aterosclerosis.

Finalmente, el estudio recordó que una dentadura sana y libre de infecciones brindó beneficios adicionales para el organismo humano, incluyendo una menor incidencia documentada de diabetes y ciertos tipos de cáncer.