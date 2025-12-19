Encontraron un extraño animal y muy poco habitual en la costa argentina

animal2

Animal inusual en la costa: el operativo de rescate

Comportamiento Errático: durante horas, el equipo intentó reflotar al animal , pero este presentaba una "natación circular" y regresaba sistemáticamente a la costa tras pasar la rompiente, una señal clara de un cuadro de salud delicado.

Suspensión por falta de luz: las tareas debieron suspenderse cerca de las 21 por la peligrosidad del entorno. Para ese momento, el animal se había alejado mar adentro, pero fue hallado muerto en la misma zona durante el monitoreo del miércoles por la mañana.

Hallazgos de la necropsia del animal

El cuerpo fue trasladado en el operativo para realizar estudios junto a la facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Los resultados preliminares indicaron que el cetáceo sufría de neumonía y una alta carga parasitaria gastrointestinal, factores que habrían desencadenado el varamiento.

Qué son los zifios

Los zifios (familia Ziphiidae) habitan habitualmente en mar abierto y son conocidos por alcanzar profundidades extremas para alimentarse. Debido a que pasan muy poco tiempo en la superficie y viven lejos