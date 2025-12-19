Inicio Sociedad Animales
Animal misterioso

Encontraron un extraño animal y muy poco habitual en la costa argentina

Por el hallazgo del animal se activó un operativo de la Fundación Mundo Marino. Los expertos trabajaron con baja visibilidad y fuertes mareas

Miguel Guayama
Un extraño animal, poca veces antes visto en la costa argentina, fue visto en San Clemente del Tuyú.

Un ejemplar de zifio, uno de los cetáceos más misteriosos y menos estudiados del planeta, apareció varado en las playas de San Clemente del Tuyú. El hallazgo del animal activó un complejo operativo de rescate nocturno por parte de la Fundación Mundo Marino, aunque lamentablemente el animal fue encontrado sin vida a la mañana siguiente.

Se trataba de un macho juvenil de 4,32 metros de largo y un peso aproximado de una tonelada. El varamiento de este tipo de especies vivas es un evento "excepcional" en la región, con apenas cuatro casos documentados por la fundación desde 1987.

Entre sus principales características, el zifio se diferencia por presentar un hocico pronunciado y habita en aguas muy profundas.

animal2

Animal inusual en la costa: el operativo de rescate

El hallazgo llegó el martes a las 19:30, lo que obligó a los especialistas a trabajar en condiciones de baja visibilidad y fuertes mareas:

  • Comportamiento Errático: durante horas, el equipo intentó reflotar al animal, pero este presentaba una "natación circular" y regresaba sistemáticamente a la costa tras pasar la rompiente, una señal clara de un cuadro de salud delicado.
  • Suspensión por falta de luz: las tareas debieron suspenderse cerca de las 21 por la peligrosidad del entorno. Para ese momento, el animal se había alejado mar adentro, pero fue hallado muerto en la misma zona durante el monitoreo del miércoles por la mañana.
animal1

Hallazgos de la necropsia del animal

El cuerpo fue trasladado en el operativo para realizar estudios junto a la facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Los resultados preliminares indicaron que el cetáceo sufría de neumonía y una alta carga parasitaria gastrointestinal, factores que habrían desencadenado el varamiento.

animal3

Qué son los zifios

Los zifios (familia Ziphiidae) habitan habitualmente en mar abierto y son conocidos por alcanzar profundidades extremas para alimentarse. Debido a que pasan muy poco tiempo en la superficie y viven lejos

