El animal que se parece a un elefante, come como una vaca y vive en el mar: lo confunden con sirenas

La naturaleza es tan extensa que en todos sus rincones existen especies de animal con particularidades muy extrañas, tal como el Manatí

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
El animal acuático más raro del mundo: lo confunden con sirenas y pocos saben que vive en América Latina

El mundo y la naturaleza son maravillosos. Aunque lo que tiene de extraordinario lo tiene de extraño. En el caso del mundo animal, algunos tienen aspectos diferentes, comportamientos e incluso raros. Te detallamos en esta nota algunos de los animales más llamativos e inusuales que viven en la Tierra.

En el inmenso mundo marino hay criaturas que han inspirado mitos y relatos sobre curiosidades increíbles. Entre ellas, una sobresale por su apariencia tranquila, su tamaño imponente y su vínculo con una de las historias más antiguas de la humanidad: el manatí, conocido como el animal acuático más raro del mundo y protagonista involuntario de la confusión con las míticas sirenas.

Manatí: el animal más extraño del mundo al que confunden con una sirena

manatí (1)
En la diversidad de la naturaleza, hay animales que además de ser diferentes, tienen una extrañeza que los hace únicos. Tal como el manatí.

Se cree que demasiado tiempo en el mar debe tener efectos secundarios, ya que los marineros a lo largo de la historia aparentemente confundieron a los manatíes grandes mamíferos acuáticos de movimientos lentos con mujeres del mar o sirenas. Pero la realidad era completamente diferente.

También conocidos como vacas marinas, los manatíes son mamíferos acuáticos que pueden llegar a superar los 500 kilos y medir hasta tres metros. A pesar de su tamaño, son animales completamente inofensivos: no tienen depredadores naturales, se alimentan solo de plantas acuáticas y pasan la mayor parte del día flotando o comiendo.

Sin embargo, su docilidad los convierte en una especie vulnerable. Hoy, los tres tipos de manatí (antillano, amazónico y africano) están catalogados como amenazados o en peligro, principalmente debido a contaminación del agua, pérdida de hábitat y caza ilegal en algunas regiones.

Aunque muchos creen que son exclusivos de África, los manatíes están muy presentes en nuestra región. En América Latina pueden encontrarse en todo el Caribe, incluyendo México, Belice, Colombia y Brasil. Se desplazan a través de los ríos de agua dulce, bosques de manglares y lechos de pastos marinos de agua salada para encontrar alimento y refugio.

manatí (2)
El primer avistamiento registrado de un manatí en Norteamérica lo hizo Cristóbal Colón en 1493, quien pensó que el manatí que había visto era una sirena.

Características del Manatí

  • Es conocido como "vaca de mar" por ser el único mamífero marino herbívoro.
  • Se alimenta de 60 tipos de plantas marinas diferentes.
  • Su piel tiene casi 6 centimetros de espesor.
  • Este animal aguanta la respiración por 20 minutos bajo el agua, pero también sale a la superficie.
  • Los elefantes son sus parientes terrestres más cercanos.
  • Es el único mamífero con 6 vértebras cervicales.
  • Se reproducen una vez cada dos o tres años y las gestaciones duran un año.

