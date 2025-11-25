El animal que se parece a un elefante, come como una vaca y vive en el mar: lo confunden con sirenas

También conocidos como vacas marinas, los manatíes son mamíferos acuáticos que pueden llegar a superar los 500 kilos y medir hasta tres metros. A pesar de su tamaño, son animales completamente inofensivos: no tienen depredadores naturales, se alimentan solo de plantas acuáticas y pasan la mayor parte del día flotando o comiendo.

Sin embargo, su docilidad los convierte en una especie vulnerable. Hoy, los tres tipos de manatí (antillano, amazónico y africano) están catalogados como amenazados o en peligro, principalmente debido a contaminación del agua, pérdida de hábitat y caza ilegal en algunas regiones.

Aunque muchos creen que son exclusivos de África, los manatíes están muy presentes en nuestra región. En América Latina pueden encontrarse en todo el Caribe, incluyendo México, Belice, Colombia y Brasil. Se desplazan a través de los ríos de agua dulce, bosques de manglares y lechos de pastos marinos de agua salada para encontrar alimento y refugio.

manatí (2) El primer avistamiento registrado de un manatí en Norteamérica lo hizo Cristóbal Colón en 1493, quien pensó que el manatí que había visto era una sirena.

Características del Manatí