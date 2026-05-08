Ni una sola muela: los animales que desafían a la naturaleza y viven sin tener dientes

Los dientes son muy importantes para cada animal, no solo por cómo y por qué los necesitan y usan para comer o sobrevivir, sino también porque muestran qué tipos de animales están emparentados entre sí. Hay muchos que tienen esta característica y entre ellos están los siguientes:

Pájaros: estas aves tienen crestas en el pico que les facilita agarrar la comida, pero no son dientes. Cuando comen por ejemplo peces, tragan la comida entera y un músculo en su estómago la tristura.

Abejas: estos insectos tienen mandíbulas con puntas redondeadas que se mueven de forma lateral para cumplir varias funciones tal como para construir panales o defenderse.

Arañas: aunque sean famosas por sus picaduras, tampoco tienen dientes, pero sí mandíbulas que les ayudan a inyectar el veneno a sus presas.

araña Las arañas tampoco tienen dientes, pero expulsan jugos digestivos para licuar a sus presas. Fuente: az animals.

Sapos: poseen lenguas largas y pegajosas que utilizan para capturar a sus presas y luego tragarlas enteras, generalmente aún vivas sin necesidad de tener dientes.

Pulpos: en su boca tienen un pico afilado le permite romper una langosta por ejemplo, para consumir su interior. Dentro de ese pico poseen una lengua con pequeñitas espinas afiladas para sujetar a la presa y traerla hacia la garganta.

Tortugas: ni las terrestres y acuáticas no tienen dientes, pero tienen músculos fuertes mandibulares y picos como los de las aves. Esto les ayuda a triturar cangrejos, almejas o erizos de mar, de hecho, su mordida incluso puede arrancar un dedo humano.