Cada especie animal tiene sus particularidades, pero hay algunos en particular que rompen con todos los esquemas del mundo: no tienen dientes y a pesar de eso, viven y comen sin problemas. A diferencia de otros que sin dientes no pueden triturar la comida o defenderse, estos representan una rareza única en la naturaleza.
Pues en el reino animal existen habilidades y, sobre todo, curiosidades sorprendentes, pero pocas tan impactantes como la de animales que habitan en todo el mundo y su particular característica es vivir sin dientes. Te contamos cuáles son y cómo hacen para sobrevivir sin ellos.
Ni una sola muela: los animales que desafían a la naturaleza y viven sin tener dientes
Los dientes son muy importantes para cada animal, no solo por cómo y por qué los necesitan y usan para comer o sobrevivir, sino también porque muestran qué tipos de animales están emparentados entre sí. Hay muchos que tienen esta característica y entre ellos están los siguientes:
Pájaros: estas aves tienen crestas en el pico que les facilita agarrar la comida, pero no son dientes. Cuando comen por ejemplo peces, tragan la comida entera y un músculo en su estómago la tristura.
Abejas: estos insectos tienen mandíbulas con puntas redondeadas que se mueven de forma lateral para cumplir varias funciones tal como para construir panales o defenderse.
Arañas: aunque sean famosas por sus picaduras, tampoco tienen dientes, pero sí mandíbulas que les ayudan a inyectar el veneno a sus presas.
Sapos: poseen lenguas largas y pegajosas que utilizan para capturar a sus presas y luego tragarlas enteras, generalmente aún vivas sin necesidad de tener dientes.
Pulpos: en su boca tienen un pico afilado le permite romper una langosta por ejemplo, para consumir su interior. Dentro de ese pico poseen una lengua con pequeñitas espinas afiladas para sujetar a la presa y traerla hacia la garganta.
Tortugas: ni las terrestres y acuáticas no tienen dientes, pero tienen músculos fuertes mandibulares y picos como los de las aves. Esto les ayuda a triturar cangrejos, almejas o erizos de mar, de hecho, su mordida incluso puede arrancar un dedo humano.