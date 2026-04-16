El hipopótamo es el único animal que produce leche rosada: a qué se debe

Cada especie animal tiene sus particularidades, pero hay uno en particular que rompe con todos los esquemas del mundo: se dice que tiene leche rosada. Pues en el reino animal existen habilidades y, sobre todo, curiosidades sorprendentes, pero pocas tan impactantes como la de un mamífero que habita en todo el mundo y da de qué hablar.
¿Cómo es posible que un animal produzca leche de color rosa? Bueno, no es tan posible como se dice. En realidad tiene que ver con el sudor de este animal, una sustancia de color rojizo que lo protege del sol, los insectos y los gérmenes.
¿El hipopótamo produce leche de color rosada?
Muchas son las personas que se preguntan si realmente la leche de hipopótamo es de color rosada. Sin embargo, otros tantos consideran que no, que es blanca al igual que el resto de los animales. Como todos los mamíferos, los Hippopotamus amphibius producen leche blanca o blanquecina para sus crías. Pero de igual forma la confusión con el color va más allá.
Bien, lo cierto es que no es de color rosada como tal. Los hipopótamos no tienen glándulas sudoríparas propiamente dichas, pero sí tienen glándulas mucosas que liberan una secreción aceitosa a la que la gente suele llamar "sudor de sangre", es decir, producen una sustancia especial en su piel. Aunque no es sangre, contiene pigmentos rojizos y anaranjados llamados ácido hiposudórico y ácido norhiposudórico.
Estos dos ácidos desempeñan un papel importante en la salud del hipopótamo: actúan como protector solar natural, tienen propiedades antibacterianas y ayudan a mantener la piel hidratada del animal.
Es una secreción incolora, pero al sol adquiere un color naranja rojizo brillante, similar al de la sangre. Unas horas después, pierde su brillo y se torna de un color marrón sucio, incluso cuando una cría se alimenta, esta secreción puede mezclarse con la leche, generando ese característico tono rosado que dio origen al mito.