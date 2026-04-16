El hipopótamo es el único animal que produce leche rosada: a qué se debe

¿Cómo es posible que un animal produzca leche de color rosa? Bueno, no es tan posible como se dice. En realidad tiene que ver con el sudor de este animal, una sustancia de color rojizo que lo protege del sol, los insectos y los gérmenes.

el hipopotamo Las crías de hipopótamo envuelven firmemente con la lengua uno de los dos pezones situados entre las patas traseras de la madre para mamar.

¿El hipopótamo produce leche de color rosada?

Muchas son las personas que se preguntan si realmente la leche de hipopótamo es de color rosada. Sin embargo, otros tantos consideran que no, que es blanca al igual que el resto de los animales. Como todos los mamíferos, los Hippopotamus amphibius producen leche blanca o blanquecina para sus crías. Pero de igual forma la confusión con el color va más allá.