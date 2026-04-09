Ni tigre ni tiburón: este es el animal más peligroso de la Tierra y podrías tenerlo cerca

Pues en el reino animal existen habilidades y, sobre todo, curiosidades sorprendentes, pero pocas tan impactantes como la de un insecto que habita en todo el mundo y su particular sonido es uno de los más temidos: se trata del mosquito.

Mosquito: el animal más peligroso y letal del planeta

mosquito (2) Estos diminutos insectos matan a más de 1.000.000 de personas cada año.

La verdad es que determinar cuál es el animal más letal o el por qué no es algo tan sencillo de explicar. Pues hay que considerar los parámetros a lo que llamamos "peligroso". Si para eso tenemos en cuenta solo la cantidad de personas que fueron sus víctimas, algunos mencionaran a grandes y temidos animales.