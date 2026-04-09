Ni tigre ni tiburón: este es el animal más peligroso de la Tierra y podrías tenerlo cerca

Cada especie animal tiene sus particularidades, pero hay uno en particular que rompe con todos los esquemas del mundo: es el más pequeño, casi invisible para el ojo humano, pero uno de los más peligrosos sin siquiera tener colmillos afilados. Lo solemos escuchar de vez en cuando, por lo que hay que tener un cuidado serio.
Pues en el reino animal existen habilidades y, sobre todo, curiosidades sorprendentes, pero pocas tan impactantes como la de un insecto que habita en todo el mundo y su particular sonido es uno de los más temidos: se trata del mosquito.
Mosquito: el animal más peligroso y letal del planeta
La verdad es que determinar cuál es el animal más letal o el por qué no es algo tan sencillo de explicar. Pues hay que considerar los parámetros a lo que llamamos "peligroso". Si para eso tenemos en cuenta solo la cantidad de personas que fueron sus víctimas, algunos mencionaran a grandes y temidos animales.
Irónicamente, el animal catalogado cómo el más riesgoso podría ser la especie humana, aunque no lo es. Pero si tenemos que seleccionar uno, el título sin duda no se lo lleva uno monstruoso sino, un pequeño insecto molesto al que todos conocemos como "mosquito".
Concretamente, lo que mata de este insecto en su gran capacidad para transmitir enfermedades al ser humano. Transmiten, entre otras agresivas, la malaria o el dengue, especialmente en África, ciertas zonas de Asia y América.
Curiosidades de los mosquitos
- Son los animales que más muertes causan.
- Pueden detectar a sus víctimas hasta a 50 metros de distancia.
- La hinchazón que causa su picadura está estrechamente relacionada con su saliva.
- Los mosquitos machos no pican.
- Tienen 47 piezas de una estructura llamada dentículo que le permiten perforar la piel de la persona para acceder a su sangre.
- Su vida es muy corta y dura entre 10 días y un mes.
- Pueden volar bajo la lluvia porque la gota pasa sobre ellos sin colisionar.
- Cuando la fuente de luz es artificial, los mosquitos pueden verse confundidos y comenzar a volar en círculos sobre ella.