Tras 110 años, Argentina logra traer de vuelta a una especie extinta en esta importante región

En total fueron trasladadas tres hembras, un macho y una cría desde el Parque Nacional Patagonia hasta El Impenetrable. Tras recorrer más de 3.000 kilómetros y pasar un año adaptándose a su nuevo entorno en corrales de preliberación, los cinco animales finalmente fueron liberados en su hábitat natural. El regreso marca un momento clave para la restauración ecológica del norte de Argentina, ya que esta especie es el camélido más grande de Sudamérica y cumple un rol fundamental en el equilibrio de los ecosistemas.

Durante décadas, los pastizales de El Impenetrable sufrieron el impacto del sobrepastoreo del ganado. Estos animales ayudan a revertir este daño de manera natural. Sus excrementos enriquecen el suelo y su forma de alimentarse controla el avance de los matorrales, permitiendo que crezca una mayor diversidad de plantas.

Guanaco (2)

La importancia del regreso de estos animales

El operativo también incluyó técnicas inéditas para reducir el estrés de los animales durante el traslado. Los corrales fueron cubiertos con tela negra, un método que, según Rewilding Argentina, tiene un efecto calmante sobre esta especie. Además, fueron instalados estratégicamente en pendientes descendentes para facilitar el ingreso de los ejemplares sin generarles presión.

Actualmente, entre el 81 % y el 86 % de la población mundial de guanacos vive en Argentina, mientras que entre el 14 % y el 18 % habita en Chile. También existe una pequeña población relicta en el norte de Perú. Aun así, en el Chaco argentino la especie había desaparecido por completo hace más de un siglo. Por eso, su regreso no solo representa la vuelta de un animal nativo, sino también una nueva esperanza para la recuperación de uno de los ecosistemas más amenazados del país.