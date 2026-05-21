El ejército de Argentina pone un pie en el Ártico: observadores militares participarán en la Operación Nanook

Participan fuerzas armadas canadienses junto con contingentes y observadores de países aliados, lo que permite simular escenarios complejos donde intervienen factores climáticos, geográficos y operativos de alta exigencia. La participación de efectivos de Argentina en calidad de observadores en estos ejercicios se da en el marco de la estrategia de inserción y cooperación internacional impulsada por el gobierno nacional con socios del exterior.

La Operación Nanook, viene precedida por diversos gestos y encuentros a nivel diplomático y militar durante el pasado año entre Argentina y Canadá. Este tipo de participación suele estar orientado a fortalecer la formación profesional, ampliar el conocimiento sobre operaciones multinacionales y analizar métodos de trabajo en condiciones extremas que no se replican en el territorio argentino.

Operación Nanook (2)

La importancia de esta operación

La importancia de la Operación Nanook radica en:

que es un ejercicio de alta complejidad en uno de los ambientes más desafiantes del mundo. El Ártico impone limitaciones significativas a la movilidad, las comunicaciones y la logística, lo que obliga a las fuerzas participantes a desarrollar soluciones específicas y altamente coordinadas.

para los países invitados o con presencia como observadores, representa una oportunidad de actualización doctrinaria y de intercambio con fuerzas militares que operan regularmente en ese tipo de entorno.

que operan regularmente en ese tipo de entorno. en términos estratégicos, este tipo de ejercicios también refuerza la cooperación entre fuerzas armadas de distintos países y permite observar cómo se estructuran respuestas conjuntas ante escenarios de emergencia o seguridad en zonas de difícil acceso.