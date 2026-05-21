En los últimos años, la cooperación militar internacional entre América del Sur y Estados Unidos ha tomado un rol cada vez más relevante. En un contexto global donde los desafíos de seguridad, logística y respuesta en entornos extremos requieren coordinación entre países, los ejercicios conjuntos se han convertido en una herramienta clave.
Tres ejércitos de América del Sur se unen a Estados Unidos en una operación de cooperación
Tres ejércitos sudamericanos y Estados Unidos se preparan para una operación de cooperación en la selva amazónica bajo el ejercicio Southern Vanguard 2026
En ese marco se desarrolla el ejercicio Southern Vanguard 2026, una operación internacional que reunirá a fuerzas de Chile, Perú, Argentina y Estados Unidos en la selva amazónica del Perú. El objetivo principal es entrenar operaciones combinadas de infantería en uno de los entornos naturales más exigentes del planeta.
Tres ejércitos de América del Sur se unen a Estados Unidos en una operación de cooperación
Según lo informado por el portal oficial del United States Army, la planificación intermedia del ejercicio se realizó entre abril y mayo en la localidad peruana de Sauce. Allí, representantes de los países de América del Sur participantes definieron la estructura logística, táctica y operativa de las maniobras que se ejecutarán en terreno selvático.
La selva amazónica impone condiciones únicas. La humedad constante, las lluvias intensas, la vegetación densa y la baja visibilidad convierten cada desplazamiento en un desafío. En este tipo de ambiente, la preparación y coordinación militar entre Estados Unidos y estos países de América del Sur no solo depende del equipamiento, sino también de la capacidad de adaptación y de la coordinación entre fuerzas.
El objetivo de esta coperación
Más allá del entrenamiento operativo, Southern Vanguard 2026 se enmarca en un esfuerzo estratégico orientado a:
- fortalecer las alianzas militares en el hemisferio occidental, consolidando mecanismos de cooperación entre fuerzas armadas de distintos países.
- mejorar la capacidad de respuesta conjunta frente a amenazas complejas como el crimen organizado transnacional, el narcotráfico en regiones selváticas de difícil acceso y la gestión de crisis humanitarias en entornos remotos.
- el ejercicio entre Estados Unidos y estos cuatro países de América del Sur contribuye también al desarrollo de una doctrina común para operaciones en selva, promoviendo la estandarización de procedimientos, la interoperabilidad y la coordinación multinacional en escenarios de alta complejidad geográfica y operativa.