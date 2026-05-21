Tres ejércitos de América del Sur se unen a Estados Unidos en una operación de cooperación

Según lo informado por el portal oficial del United States Army, la planificación intermedia del ejercicio se realizó entre abril y mayo en la localidad peruana de Sauce. Allí, representantes de los países de América del Sur participantes definieron la estructura logística, táctica y operativa de las maniobras que se ejecutarán en terreno selvático.

La selva amazónica impone condiciones únicas. La humedad constante, las lluvias intensas, la vegetación densa y la baja visibilidad convierten cada desplazamiento en un desafío. En este tipo de ambiente, la preparación y coordinación militar entre Estados Unidos y estos países de América del Sur no solo depende del equipamiento, sino también de la capacidad de adaptación y de la coordinación entre fuerzas.

ejercicio Southern Vanguard 2026 (1)

El objetivo de esta coperación

Más allá del entrenamiento operativo, Southern Vanguard 2026 se enmarca en un esfuerzo estratégico orientado a: