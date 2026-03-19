El mayor depredador del planeta tiene cuatro patas y vive en nuestra casa: extinguen aves

gato depredador (1) El gato doméstico es el responsable del 25% de las extinciones de aves en el mundo.

El mayor depredador del planeta tiene cuatro patas y vive en nuestra casa

El gato doméstico, ese que tenemos en casa como un animal de compañía es uno de los más populares del mundo, aunque también su figura se posiciona entre los depredadores con mayor impacto sobre la biodiversidad.

Cierto es que a medida que la sociedad se sensibiliza cada vez más con el bienestar animal, también crece la conciencia sobre el impacto que las mascotas pueden tener en el ecosistema. Es por eso que más allá de lo que vemos como un tierno animal, en realidad es primero una fiera con instinto cazador.

De acuerdo con diversos análisis, los gatos cazan miles de millones de aves, pequeños mamíferos y reptiles cada año siendo el responsable de aproximadamente el 25 % de su desaparición. En Estados Unidos, por ejemplo, se estima que son responsables de la muerte de entre 1.300 y 4.000 millones de aves anualmente, lo que los convierte en uno de los principales culpables de la extinción de estas especies.

gato depredador (2) Los gatos siempre tienen instintos o hábitos de caza, y la gestión con gatos domésticos y asilvestrados es complicada.

Esto ocurre porque el gato antes de ser domesticado, era silvestre. Pero eso no quiere decir que no sigan conservando un fuerte instinto cazador y, en la mayoría de ocasiones, una extrema independencia de los seres humanos para sobrevivir en estado salvaje.

Sin embargo, el impacto no se debe solo al comportamiento natural del animal, sino a la expansión global impulsada por la actividad humana. La tenencia irresponsable, el abandono y la proliferación de especies domésticas aumentan la presión sobre la fauna silvestre y dificultan el control del problema.

Además, la mayoría de las personas ignoran que aún existen gatos asilvestrados, es decir, que han revertido su forma de vida al estado salvaje, comportándose como cualquier especie silvestre, con total independencia de los cuidados humanos.