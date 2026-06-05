Les enseñaron a migrar a 35 aves de una especie en restauración y terminaron en las garras de un búho

El procedimiento comienza cuando los polluelos son muy jóvenes. Los cuidadores se convierten en sus “padres adoptivos” y generan un vínculo que permite que las aves los sigan durante sus primeros vuelos. Posteriormente, estas aves aprenden a seguir los ultraligeros en largos recorridos desde Europa Central hasta el sur de España, donde pasan el invierno. La meta es que memoricen la ruta y puedan repetirla por sí solos en el futuro.

Ibis eremita

Un regreso que no salió como se esperaba

En 2023, Dr. Saurier y Espi recorrieron miles de kilómetros hasta Andalucía siguiendo una de estas aeronaves. El experimento parecía haber funcionado. En 2025 estas aves lograron regresar de manera autónoma hacia el norte de Europa, demostrando que habían aprendido la migración sin ayuda humana. Para los científicos, era una prueba de que la recuperación de la especie avanzaba en la dirección correcta.

Pero la naturaleza también impone sus propias reglas. Durante un viaje posterior de regreso a España, ambos ejemplares fueron depredados por un búho real en la provincia de Cuenca. La noticia representó un golpe para los investigadores, aunque también puso en evidencia uno de los desafíos de cualquier programa de restauración: una vez liberadas, las aves deben enfrentarse a los mismos riesgos que cualquier animal salvaje.

A pesar de la pérdida, los expertos consideran que el proyecto sigue siendo un éxito. El ibis eremita ha vuelto a migrar por rutas que no recorría desde hace cientos de años y nuevas generaciones continúan aprendiendo el camino. Su historia demuestra que recuperar una especie es posible, aunque el proceso esté lleno de obstáculos que ningún ultraligero puede evitar.