Es más probable salvarse de un tiburón que salir ileso de la picadura del animal más venenoso del mundo

En el mundo animal existen muchos venenosos, pero no todos los venenos son iguales. Algunas picaduras y mordeduras son simplemente irritantes y molestas; otras pueden aturdir a sus víctimas de forma lenta e inesperada haciéndolas agonizar.
Entre los más variados podemos encontrar a uno de los más venenosos de Norteamérica con el escorpión de corteza de Arizona, cuyo veneno puede generar espuma en la boca. La viuda negra es otro clásico de las picaduras, siendo una de las más temidas. Así también lo es la hormiga bala cuyo dolor se siente como caminar sobre brasas calientes y un clavo enorme en el talón. Pero la picadura más letal del mundo no se encuentra en ninguno de esos animales, aunque sí en las medusas.
Las medusas son criaturas fascinantes, intrigantes y llamativas, así como también pueden ser altamente peligrosas. En particular, las conocidas como Irukandji que esconden uno de los venenos más intensos del océano. Parece poco probable que un inocente animal gelainoso pueda hacer sobre el cuerpo humano efectos devastadores.
Medusas: entre los animales más letales del mundo
Las medusas son animales que poseen estructuras microscópicas llamadas nematocistos, diminutas células en forma de arpón que se activan al primer contacto con la piel. Estas células inyectan veneno de forma casi instantánea, liberando toxinas que pueden desencadenar reacciones severas en el organismo.
En el caso de las medusas Irukandji, el contacto inicial suele pasar desapercibido, lo que hace que el peligro sea aún mayor. A diferencia de otros casos, los síntomas aparecen aproximadamente 20 minutos después del contacto, con una sensación de cansancio o malestar general, con dolor intenso en la zona lumbar que caracteriza como un “martillo neumático”, sudoración incesante y vómitos.
Pero nada queda ahí porque con el paso de las horas, las cosas se ponen peor. Las víctimas pueden experimentar oleadas de dolor cada vez más intensas, con calambres y espasmos en todo el cuerpo prolongándose durante horas e incluso días.
El síntoma más aterrador: la sensación de muerte inminente
Uno de los aspectos más impactantes de la picadura de este tipo de medusa es el efecto psicológico que genera. Las personas afectadas describen una sensación abrumadora de fatalidad, como si la muerte las estuviera provocando.
Extrañamente, durante décadas, los médicos no podían identificar la causa de este síndrome. Sin embargo, la duda se resolvió en 1961, cuando el médico australiano Jack Barnes decidió exponerse voluntariamente a la picadura, junto a su hijo y un socorrista, para confirmar el origen del problema.