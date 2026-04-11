Es más probable salvarse de un tiburón que salir ileso de la picadura del animal más venenoso del mundo

medusa venenosa (1) La irukandji es una pequeña medusa del orden Carybdeida altamente venenosa.

Medusas: entre los animales más letales del mundo

Las medusas son animales que poseen estructuras microscópicas llamadas nematocistos, diminutas células en forma de arpón que se activan al primer contacto con la piel. Estas células inyectan veneno de forma casi instantánea, liberando toxinas que pueden desencadenar reacciones severas en el organismo.

En el caso de las medusas Irukandji, el contacto inicial suele pasar desapercibido, lo que hace que el peligro sea aún mayor. A diferencia de otros casos, los síntomas aparecen aproximadamente 20 minutos después del contacto, con una sensación de cansancio o malestar general, con dolor intenso en la zona lumbar que caracteriza como un “martillo neumático”, sudoración incesante y vómitos.

medusa venenosa (2) Es incolora y transparente, lo que dificulta enormemente su observación en el agua.

Pero nada queda ahí porque con el paso de las horas, las cosas se ponen peor. Las víctimas pueden experimentar oleadas de dolor cada vez más intensas, con calambres y espasmos en todo el cuerpo prolongándose durante horas e incluso días.

El síntoma más aterrador: la sensación de muerte inminente

Uno de los aspectos más impactantes de la picadura de este tipo de medusa es el efecto psicológico que genera. Las personas afectadas describen una sensación abrumadora de fatalidad, como si la muerte las estuviera provocando.

Extrañamente, durante décadas, los médicos no podían identificar la causa de este síndrome. Sin embargo, la duda se resolvió en 1961, cuando el médico australiano Jack Barnes decidió exponerse voluntariamente a la picadura, junto a su hijo y un socorrista, para confirmar el origen del problema.