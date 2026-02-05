Medusa gigante hallada en el mar argentino mide como un autobús y alerta a científicos del Conicet

El hallazgo destaca la importancia del Mar Argentino como refugio de especies poco conocidas

El registro científico y las posibles causas del fenómeno

Según informó Infobae, el avistamiento se produjo durante una salida al mar de un grupo de científicos del CONICET que realizaba mediciones y toma de muestras para estudios ecológicos. El equipo utilizó cámaras subacuáticas y equipos especializados para documentar no solo la presencia de la medusa, sino también su comportamiento y posición en la columna de agua.

Los expertos indicaron que estos organismos pueden aprovechar corrientes cálidas o cambios en la salinidad para desplazarse y alimentarse, y que su tamaño puede estar asociado con condiciones ambientales particulares de este momento del año. Aunque no representen una amenaza directa para bañistas, su presencia masiva puede tener implicancias para la pesca, el equilibrio de especies marinas y la dinámica de cadenas tróficas.

Qué sabemos sobre las medusas gigantes y sus implicancias

Las medusas gigantes no son exclusivas del Atlántico Sur, pero su aparición en el mar argentino en tallas excepcionales llama la atención de la comunidad científica. Estas formas gelatinosas, pertenecientes a grupos como los escifozoos o sifonóforos, pueden tener impactos variados en los ecosistemas:

Competencia por alimento: al consumir grandes cantidades de plancton, pueden competir con peces jóvenes y larvas por recursos clave.

al consumir grandes cantidades de plancton, pueden competir con peces jóvenes y larvas por recursos clave. Interacción con la pesca: los enjambres o individuos de gran tamaño pueden interferir con redes y equipos de pesca, alterando capturas y esfuerzos.

los enjambres o individuos de gran tamaño pueden interferir con redes y equipos de pesca, alterando capturas y esfuerzos. Indicadores ambientales: cambios en las poblaciones de medusas pueden reflejar variaciones en temperatura, nutrientes o corrientes, actuando como bioindicadores de transformaciones ambientales.

Los científicos señalaron que eventos como este ameritan un monitoreo continuo, tanto para entender los factores que favorecen el crecimiento de organismos gelatinosos como para anticipar cualquier impacto ecológico o económico.