Un equipo de investigadores del CONICET registró la presencia de una medusa gigantesca en aguas del mar argentino, cuyo tamaño supera el de muchos individuos conocidos y puede alcanzar longitudes comparables a un autobús escolar. El hallazgo, que generó sorpresa entre científicos y turistas, pone el foco en el estudio de fenómenos marinos poco documentados y en la necesidad de continuar monitoreando las poblaciones de especies gelatinosas en el Atlántico Sur.
Medusa gigante hallada en el mar argentino mide como un autobús y alerta a científicos del Conicet
Científicos del CONICET registraron en el Mar Argentino una medusa gigante de 11 metros, similar al tamaño de un autobús escolar, durante una expedición
Una medusa enorme que desafía parámetros conocidos
La medusa fue registrada durante una campaña oceanográfica en el mar argentino, como parte de un relevamiento biológico que busca documentar la biodiversidad marina y entender cómo responden los ecosistemas a cambios ambientales. Lo que sorprendió a los científicos fue el tamaño inusualmente grande del ejemplar, cuyos tentáculos extendidos pueden superar los 10 metros de longitud, lo que equivaldría a la longitud de un autobús escolar promedio.
Los investigadores detallaron que especies de gran tamaño como esta son raras en las aguas costeras argentinas, y que su aparición sugiere variaciones en las condiciones oceánicas, como la temperatura del agua, disponibilidad de alimento y corrientes marinas. Estos factores pueden influir en el crecimiento y distribución de organismos gelatinosos, que están siendo observados con creciente atención por su papel en los ecosistemas marinos.
El registro científico y las posibles causas del fenómeno
Según informó Infobae, el avistamiento se produjo durante una salida al mar de un grupo de científicos del CONICET que realizaba mediciones y toma de muestras para estudios ecológicos. El equipo utilizó cámaras subacuáticas y equipos especializados para documentar no solo la presencia de la medusa, sino también su comportamiento y posición en la columna de agua.
Los expertos indicaron que estos organismos pueden aprovechar corrientes cálidas o cambios en la salinidad para desplazarse y alimentarse, y que su tamaño puede estar asociado con condiciones ambientales particulares de este momento del año. Aunque no representen una amenaza directa para bañistas, su presencia masiva puede tener implicancias para la pesca, el equilibrio de especies marinas y la dinámica de cadenas tróficas.
Qué sabemos sobre las medusas gigantes y sus implicancias
Las medusas gigantes no son exclusivas del Atlántico Sur, pero su aparición en el mar argentino en tallas excepcionales llama la atención de la comunidad científica. Estas formas gelatinosas, pertenecientes a grupos como los escifozoos o sifonóforos, pueden tener impactos variados en los ecosistemas:
- Competencia por alimento: al consumir grandes cantidades de plancton, pueden competir con peces jóvenes y larvas por recursos clave.
- Interacción con la pesca: los enjambres o individuos de gran tamaño pueden interferir con redes y equipos de pesca, alterando capturas y esfuerzos.
- Indicadores ambientales: cambios en las poblaciones de medusas pueden reflejar variaciones en temperatura, nutrientes o corrientes, actuando como bioindicadores de transformaciones ambientales.
Los científicos señalaron que eventos como este ameritan un monitoreo continuo, tanto para entender los factores que favorecen el crecimiento de organismos gelatinosos como para anticipar cualquier impacto ecológico o económico.