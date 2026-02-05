Descubren un gigante en el mar argentino

Una expedición marina conjunta entre el CONICET y la UBA dio lugar a un descubrimiento impactante en las aguas del Atlántico Sur. Los investigadores localizaron un ejemplar de Stygiomedusa gigantea, conocida popularmente como medusa fantasma, a una profundidad superior a los 250 metros. Este hallazgo ocurrió en el área del talud continental, una zona de difícil acceso que resguarda especies poco frecuentes para el ojo humano.
La medusa sorprendió a los especialistas debido a su tamaño colosal, el cual guardaba similitudes con las proporciones de un ómnibus escolar. El ejemplar apareció a unos 253 metros de profundidad, desafiando las expectativas de los biólogos marinos presentes en la misión. Esta especie destaca no solo por su envergadura, sino también por sus características morfológicas únicas dentro del ecosistema del océano.
Características de la Stygiomedusa gigantea en Argentina
A diferencia de otros ejemplares comunes, este gigante carece de tentáculos urticantes. La alimentación de este organismo depende de cuatro brazos bucales que logran extenderse hasta los 10 metros de longitud. Estos apéndices funcionan para capturar peces pequeños y plancton, mientras que su campana superior alcanza un metro de diámetro. La combinación de estas medidas genera un impacto visual inusual para quienes estudian la fauna de Argentina.
La misión científica se desarrolló a bordo del buque laboratorio R/V Falkor (too) durante un periodo que abarcó desde diciembre de 2025 hasta enero de 2026. Los expertos recorrieron una extensa ruta marítima que partió desde el puerto de Buenos Aires con destino a Tierra del Fuego. El objetivo central de la travesía consistió en la exploración de sectores poco conocidos y documentados de la plataforma marina nacional.
El descubrimiento de este invertebrado a más de 250 metros de profundidad reafirma la importancia de la investigación en aguas profundas. Los registros previos de esta especie son sumamente escasos a nivel mundial, lo que otorga un valor adicional al trabajo realizado por los organismos locales. El estudio del océano en estas latitudes permite comprender mejor la biodiversidad que habita en zonas de penumbra absoluta y alta presión.
Este hallazgo en Argentina representa una oportunidad valiosa para la comunidad científica internacional. Las imágenes obtenidas durante la expedición ofrecen detalles sobre el comportamiento de la Stygiomedusa gigantea en su hábitat natural. Los científicos planean continuar con el análisis de los datos recolectados para profundizar en el conocimiento de la vida marina en el talud continental argentino.