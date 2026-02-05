Descubren un gigante en el mar argentino

La misión científica se desarrolló a bordo del buque laboratorio R/V Falkor (too) durante un periodo que abarcó desde diciembre de 2025 hasta enero de 2026. Los expertos recorrieron una extensa ruta marítima que partió desde el puerto de Buenos Aires con destino a Tierra del Fuego. El objetivo central de la travesía consistió en la exploración de sectores poco conocidos y documentados de la plataforma marina nacional.

El descubrimiento de este invertebrado a más de 250 metros de profundidad reafirma la importancia de la investigación en aguas profundas. Los registros previos de esta especie son sumamente escasos a nivel mundial, lo que otorga un valor adicional al trabajo realizado por los organismos locales. El estudio del océano en estas latitudes permite comprender mejor la biodiversidad que habita en zonas de penumbra absoluta y alta presión.

Este hallazgo en Argentina representa una oportunidad valiosa para la comunidad científica internacional. Las imágenes obtenidas durante la expedición ofrecen detalles sobre el comportamiento de la Stygiomedusa gigantea en su hábitat natural. Los científicos planean continuar con el análisis de los datos recolectados para profundizar en el conocimiento de la vida marina en el talud continental argentino.