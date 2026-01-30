Está desapareciendo un extraño animal del océano: es una mala noticia

El profesor Omri Bronstein, de la Universidad de Tel Aviv, lideró un equipo internacional que analizó esta crisis en el océano Atlántico. Los resultados indicaron que el patógeno responsable de las muertes masivas en el Caribe durante 2022 viajó largas distancias. Esta enfermedad afectó al mar Rojo en 2023 y llegó al océano Índico en 2024. La conexión entre estos brotes sugiere que la amenaza se propaga con una velocidad alarmante por las corrientes marinas.

Una alerta por la falta de reproducción

erizo de mar

La dinámica reproductiva de este habitante del mar depende de la liberación masiva de gametos en el agua. Al reducirse drásticamente el número de adultos, las probabilidades de fertilización cayeron a niveles críticos. El estudio publicado recientemente confirmó que no hubo nuevos reclutamientos de juveniles en varias islas. Esta interrupción del ciclo vital significa que, a medida que los adultos sobrevivientes mueran por edad o enfermedad, no quedará rastro de la especie en la zona.

El equilibrio del océano depende de interacciones complejas que ahora están rotas. La alerta científica se extiende a otras regiones como el Golfo de Eilat, donde el panorama resulta igual de sombrío. El erizo desempeñó un rol protector durante siglos, pero su vulnerabilidad actual frente a este patógeno desconocido cambió las reglas del ecosistema. Sin una intervención o una recuperación natural milagrosa, el paisaje submarino podría quedar dominado por mantos de algas que asfixiarán la biodiversidad restante.