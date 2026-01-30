Está desapareciendo un extraño animal del océano: es una mala noticia

El fondo del océano enfrenta una crisis silenciosa que transformó paisajes submarinos vibrantes en zonas desoladas. Diversas investigaciones científicas confirmaron que una enfermedad letal acabó con poblaciones enteras de un habitante fundamental para el equilibrio ecológico. El erizo de espinas largas, una especie que suele pasar desapercibida para los bañistas, desapareció de vastas áreas del lecho del mar. Este fenómeno generó una alerta global debido a la rapidez con la que el patógeno avanzó por diferentes latitudes.
Los primeros indicios del problema surgieron cuando buzos y pescadores notaron parches vacíos donde antes abundaba la vida. Los científicos compararon estos datos y descubrieron que no se trató de una simple disminución poblacional, sino de una ausencia total. El océano perdió a uno de sus principales jardineros, cuya función consiste en limpiar las rocas mediante el consumo de algas. Sin esta actividad constante, la salud de los arrecifes de coral corre un riesgo inminente y grave.
El impacto ambiental en el mar
La importancia del erizo radica en su capacidad para controlar la proliferación de algas que compiten con los corales por espacio y luz. En el pasado, eventos similares en el Caribe demostraron que la pérdida de estos equinodermos provoca daños casi irreversibles. Actualmente, la situación en las Islas Canarias despertó una alerta máxima porque se detectó algo inusual: la ausencia total de ejemplares jóvenes. Cuando una especie pierde su capacidad de renovación generacional, el camino hacia la extinción local parece inevitable.
El profesor Omri Bronstein, de la Universidad de Tel Aviv, lideró un equipo internacional que analizó esta crisis en el océano Atlántico. Los resultados indicaron que el patógeno responsable de las muertes masivas en el Caribe durante 2022 viajó largas distancias. Esta enfermedad afectó al mar Rojo en 2023 y llegó al océano Índico en 2024. La conexión entre estos brotes sugiere que la amenaza se propaga con una velocidad alarmante por las corrientes marinas.
Una alerta por la falta de reproducción
La dinámica reproductiva de este habitante del mar depende de la liberación masiva de gametos en el agua. Al reducirse drásticamente el número de adultos, las probabilidades de fertilización cayeron a niveles críticos. El estudio publicado recientemente confirmó que no hubo nuevos reclutamientos de juveniles en varias islas. Esta interrupción del ciclo vital significa que, a medida que los adultos sobrevivientes mueran por edad o enfermedad, no quedará rastro de la especie en la zona.
El equilibrio del océano depende de interacciones complejas que ahora están rotas. La alerta científica se extiende a otras regiones como el Golfo de Eilat, donde el panorama resulta igual de sombrío. El erizo desempeñó un rol protector durante siglos, pero su vulnerabilidad actual frente a este patógeno desconocido cambió las reglas del ecosistema. Sin una intervención o una recuperación natural milagrosa, el paisaje submarino podría quedar dominado por mantos de algas que asfixiarán la biodiversidad restante.