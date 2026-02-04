Para los argentinos que planean cruzar la cordillera en estos días de febrero de 2026 en busca de playas y relax en Chile, hay una novedad climática que podría transformar su experiencia vacacional. Se trata de la llamada "piscina cálida", una anomalía oceánica que está elevando las temperaturas del agua en el mar chileno.
"Piscina cálida": el mar de Chile estará más caliente
La costa chilena tendrá aguas más agradables en su temperatura, pero el efecto también traerá perjuicios
Este fenómeno climático, detectado recientemente por expertos en meteorología, promete aguas más templadas para disfrutar en las playas, pero también trae consigo un aumento en las precipitaciones, lo que podría alterar los planes soleados.
El mar más caliente en Chile
La "piscina cálida" se refiere a una extensa zona de agua marina con temperaturas por encima de lo normal, ubicada frente a las costas chilenas y extendiéndose mar adentro. Según meteorólogos como Eduardo Varela, esta anomalía se alimenta de corrientes cálidas provenientes del Pacífico occidental, posiblemente desde Australia, y ha sido monitoreada desde finales de 2025. En esencia, actúa como un reservorio de calor y humedad que influye directamente en el patrón atmosférico local.
Uno de los aspectos positivos para los turistas es el calentamiento del agua del mar. En áreas como la costa central de Chile, las temperaturas superficiales han superado los 2° por encima de la media histórica para esta época del año, alcanzando valores cercanos a entre 16° y 18°en algunas zonas sureñas.
Sin embargo, no todo es beneficioso. La piscina cálida inyecta mayor humedad a la atmósfera, lo que favorece la formación de vaguadas costeras persistentes y ríos atmosféricos más intensos. Como resultado, se esperan lluvias más frecuentes e intensas, incluso en pleno verano, con posibles tormentas eléctricas en regiones de Chile como Coquimbo, Valparaíso y la Metropolitana.
La mejor recomendación es monitorear apps de clima como las de Meteored o el Servicio Meteorológico Nacional chileno antes de emprender el viaje al otro lado de la cordillera para poder disfrutar del agua más calentita, pero también para prevenir posibles tormentas.