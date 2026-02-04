"Piscina cálida": el mar de Chile estará más caliente

Uno de los aspectos positivos para los turistas es el calentamiento del agua del mar. En áreas como la costa central de Chile, las temperaturas superficiales han superado los 2° por encima de la media histórica para esta época del año, alcanzando valores cercanos a entre 16° y 18°en algunas zonas sureñas.

La anormal masa de agua cálida sigue presente frente a nuestra costa y se ha fortalecido, con anomalías mayores a 1 - 2.5 °C.

Si esta piscina persiste las próximas semanas y meses, los sistemas frontales, ríos atmosféricos y bajas…

Sin embargo, no todo es beneficioso. La piscina cálida inyecta mayor humedad a la atmósfera, lo que favorece la formación de vaguadas costeras persistentes y ríos atmosféricos más intensos. Como resultado, se esperan lluvias más frecuentes e intensas, incluso en pleno verano, con posibles tormentas eléctricas en regiones de Chile como Coquimbo, Valparaíso y la Metropolitana.

La mejor recomendación es monitorear apps de clima como las de Meteored o el Servicio Meteorológico Nacional chileno antes de emprender el viaje al otro lado de la cordillera para poder disfrutar del agua más calentita, pero también para prevenir posibles tormentas.