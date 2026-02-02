No es Aguas Negras ni Pehuenche: el paso a Chile que no cierra casi nunca

Las vacaciones de verano en Mendoza suelen venir con el sueño de cruzar a Chile para disfrutar de playas, compras o simplemente un cambio de aire. Sin embargo, el Paso Internacional Cristo Redentor, la ruta más directa, se ha convertido en un dolor de cabeza constante. Con cierres frecuentes por nevadas, vientos o avalanchas, incluso en temporada estival, miles de mendocinos se quedan varados en Uspallata o Las Cuevas, frustrando planes y generando pérdidas económicas.
Los pasos alternativos más cercanos, como Aguas Negras en San Juan o Pehuenche en Malargüe, también sufren interrupciones por su altitud. La verdadera joya es el paso Cardenal Samoré, ubicado en la Patagonia argentina, cerca de Villa La Angostura. Este cruce, a solo 1.314 metros sobre el nivel del mar, es uno de los más bajos de la cordillera, lo que lo hace resistente a las inclemencias del invierno austral. Casi nunca cierra, salvo por eventos excepcionales como lluvias torrenciales, y en verano opera con fluidez, atrayendo a viajeros que priorizan la seguridad sobre la brevedad.
El paso ideal para cruzar a Chile
¿Qué hace tan especial a Cardenal Samoré? Su ubicación en la Ruta Nacional 231 ofrece paisajes impresionantes de lagos, bosques y volcanes, convirtiendo el viaje en una aventura turística. Conecta directamente con Osorno en Chile, desde donde se puede acceder fácilmente a Puerto Montt o Valdivia. A diferencia del Paso Internacional Cristo Redentor, que puede cerrarse por horas o días, Samoré registra un 98% de operatividad anual, según datos de vialidad binacional, gracias a su menor exposición a nieve y vientos fuertes.
Para mendocinos, la ruta implica un trayecto más largo hasta Chile: desde Mendoza, toma la Ruta 40 hacia el sur, pasando por Neuquén y Bariloche, totalizando unos 1.200 kilómetros. El viaje en auto dura alrededor de 15 horas.
Las ventajas son claras: menos estrés por cierres, oportunidad de explorar la Patagonia y costos similares en peajes y combustible. Además, en Chile, el paso te deja cerca de atractivos como el Parque Nacional Puyehue, con termas y senderos. Si buscas playas, desde Osorno puedes llegar rápido a la costa pacífica, evitando el caos de Viña del Mar saturada por turistas del centro.
Son varias horas más, pero en plan de vacaciones el paso Cardenal Samoré puede ofrecer beneficios como hermosos paisajes y, sobre todo, el 100% de confianza para cruzar a Chile.