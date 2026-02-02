No es Aguas Negras ni Pehuenche: el paso a Chile que no cierra casi nunca

Los pasos alternativos más cercanos, como Aguas Negras en San Juan o Pehuenche en Malargüe, también sufren interrupciones por su altitud. La verdadera joya es el paso Cardenal Samoré, ubicado en la Patagonia argentina, cerca de Villa La Angostura. Este cruce, a solo 1.314 metros sobre el nivel del mar, es uno de los más bajos de la cordillera, lo que lo hace resistente a las inclemencias del invierno austral. Casi nunca cierra, salvo por eventos excepcionales como lluvias torrenciales, y en verano opera con fluidez, atrayendo a viajeros que priorizan la seguridad sobre la brevedad.

paso chile cardenal samore 2 El paso Cardenal Samoré está abierto prácticamente todo el año.

El paso ideal para cruzar a Chile

¿Qué hace tan especial a Cardenal Samoré? Su ubicación en la Ruta Nacional 231 ofrece paisajes impresionantes de lagos, bosques y volcanes, convirtiendo el viaje en una aventura turística. Conecta directamente con Osorno en Chile, desde donde se puede acceder fácilmente a Puerto Montt o Valdivia. A diferencia del Paso Internacional Cristo Redentor, que puede cerrarse por horas o días, Samoré registra un 98% de operatividad anual, según datos de vialidad binacional, gracias a su menor exposición a nieve y vientos fuertes.