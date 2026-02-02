Cornejo aseguró que los homicidios cayeron casi en un 50% en los últimos 10 años

Cornejo probando el laboratorio de huellas balísticas El gobernador Alfredo Cornejo marcó que el nuevo laboratorio de huellas balísticas servirá para seguir bajando los delitos violentos, como son los homicidios que ya cayeron casi en un 50% en los últimos 10 años.

Para apuntalar esa baja en los delitos con armas es clave el rol del nuevo laboratorio de balística, que servirá para conocer el "ADN de las balas" que supone conocer de qué armas salieron esos proyectiles y permitirá vincular esas armas con los distintos delitos y sus autores.

"El laboratorio balístico es el primero en la Argentina que va a tener una policía provincial. El Ibis es un software que tienen 80 países y con el cual nos vamos a conectar con países limítrofes y sus bases de datos. Es el ADN de las balas y de las armas y permitirá el esclarecimiento mucho más rápido de todos los lugares donde se usen armas", proyectó el gobernador.

Según la información oficial, además de ese software el nuevo laboratorio de balística tendrá también microscopios digitales Quantum y macrocomparadores Leica, que permitirán analizar armas de fuego, proyectiles y vainas servidas, y así poder vincular distintos hechos delictivos y mejorar los tiempos de investigación policial y judicial.

Cuatro laboratorios para fortalecer la prevención

El flamante laboratorio de huellas balísticas viene a sumarse a otros tres que ya funcionan en la órbita del Ministerio de Seguridad.

La Policía secuestró ocho armas de fuego en San Rafael.jpg El laboratorio de huellas balísticas será clave para rastrear la procedencia de vainas servidas y poder vincular delitos que se hayan cometido con una misma arma.

Mendoza ya cuenta con el Laboratorio de Huellas Genéticas, ampliado a partir de la ley sancionada en 2025, que incrementó la capacidad de análisis y comparación de perfiles genéticos. Ese laboratorio ya tiene, según marcó Cornejo, más de 104.000 muestras.

A estos se suman el Laboratorio Forense Digital, equipado con tecnología de última generación -GreyKey y UFED Premium- para el análisis de dispositivos electrónicos en investigaciones de delitos complejos; y el Laboratorio de Certificación de Alcoholímetros, que funciona en Luján y está orientado a garantizar el control, la transparencia y la confiabilidad de los procedimientos de seguridad vial en toda la provincia.

Para la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, el nuevo laboratorio permitirá también “mejorar el control sobre el comercio ilegal de armas y comprender cómo circulan no sólo dentro de la provincia sino también a nivel regional, lo que se traduce en mayor seguridad y mejores condiciones de prevención para delitos que generan un alto impacto en la ciudadanía”.