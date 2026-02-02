Karina Milei y Cornejo confirmaron que harán campaña juntos en la previa de las elecciones del 22

Javier Milei Karina Milei acuerdo bilateral estados unidos Javier Milei y su hermana Karina.

La estrategia de los libertarios y los radicales de Cambia Mendoza es que la visita de la dupla presidencial sirva para reforzar la alianza electoral entre ellos en la previa de las elecciones de concejales del 22 de febrero en las 6 comunas que desdoblaron sus comicios: Maipú, Santa Rosa, La Paz, Rivadavia, Luján y San Rafael.

Por eso están gestando una caminata que lideren los Milei, Alfredo Cornejo y los presidentes partidarios de La Libertad Avanza, Facundo Correa Llano y de la UCR, Andrés Lombardi. También se sumaría a la foto el diputado nacional Luis Petri.

Confirmada Karina Milei con la mira puesta en Maipú

Karina Milei y su hermano Javier durante la última visita a San Rafael. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

De los seis departamentos que tendrán elecciones este 22 de febrero, al oficialismo le interesa dar una especial batalla en Maipú. Ese es un bastión peronista desde el regreso de la democracia y allí la UCR sólo ha podido ganar una que otra elección legislativa.

Por eso, es muy probable que la dupla presidencial y los radicales mendocinos decidan que esa comuna que comanda Matías Stevanato sea el escenario de la caminata de campaña.

"En la evaluación de dónde hacer el acto se analizó San Rafael o Luján, pero Milei ya fue al Sur en octubre y en Luján somos gobierno por lo que es muy probable que se termine eligiendo hacerlo en Maipú", confesó uno los organizadores de la visita presidencial.

Se refiere así a Luján porque a fines del año pasado Alfredo Cornejo y los libertarios sellaron un acuerdo con el intendente de Luján, Esteban Allasino para que el PRO, Cambia Mendoza y La Libertad Avanza fueran juntos en la misma boleta para competir en esos comicios.