Las olas que generó el lanzamiento de García Zalazar y cómo arman la visita de Karina Milei a Maipú

tadeo cornejo.jpg Sin problemas, el ministro de Educación Tadeo García Zalazar levantó la mano y empezó a trabajar para ser el sucesor de Alfredo Cornejo.

Como sea, la jugada de Tadeo de avisar a sus colaboradores que iba a empezar a moverse para ser gobernador en 2027 y que implica que ellos mismos también tengan que dinamizar sus tareas, movió algunas columnas en el radicalismo. Todavía de manera leve, porque falta un año y es muy enero, pero en el mundillo tuvo sus réplicas. Desde luego, algunas fueron los mensajes de apoyo y de encolumnamiento temprano de dirigentes que quieren tener un lugar en lo que viene.

También hay runrun en las redes. “Ya hay una de las redes pro-partidarias (y cornejistas) haciendo encuestas en X. ‘¿A quién votarías, a Ulpiano o a Tadeo?’, para nosotros va marcando algo. Que esos dos nombres pican o deberían estar picando en punta”, dice un referente. La pregunta es cómo se lo toman los otros competidores que ya están lanzados y que le dan fuerza a la ya armada y picante interna de la UCR.

Silencio en el petrismo ante el lanzamiento de Tadeo

En el petrismo hubo mutis, aunque un fuerte referente de ese sector dijo que dar ese mensaje a esta altura fue un error, "más cercano a la desesperación que a otra cosa", pero a pesar de lo jugado de la declaración, lo dejaron ahí. No avanzaron más.

El diputado nacional Luis Petri estuvo todo el fin de semana en Mendoza y en su entorno no hubo grandes movimientos en estos días. Es tiempo de esperar, dicen.

“En nuestro equipo estamos pensando en la agenda parlamentaria de este mes que es clave. No en ninguna elección. Si van a Mendocinos por el Futuro, verán gente laburando en los proyectos del Congreso que es en lo que tiene que pensar Luis”, dicen.

luis petri El diputado Luis Petri estuvo todo el fin de semana en Mendoza.

Cómo queda parado Ulpiano Suarez

Con Ulpiano Suarez la situación es distinta. El vínculo entre los dos es bueno y hay versiones de que -indirectamente, a través de dos colaboradores afines a uno y otro- hubo en 2025 un diálogo sobre qué hacer en 2027 y hasta de la chance de que implicara moverse juntos.

En Capital saben que el intendente no es (y casi seguro no será) la primera opción de Cornejo para el año que viene, así que esperaban que algún ministro, además de Natalio Mema, entrara al cuadrilátero pronto. Lo que sí, trabajan para que Ulpiano sí "tenga que ser" la mejor opción para Cornejo. Que, mirando los números, llegada la hora de la verdad a esta altura del año que viene, no tenga otra opción mejor que la del intendente.

“Además, cuando el Yayo habla de ser gobernador, habla de ganarle a Petri. Nunca de ganarle a un candidato del Alfredo, y ese es un detalle no menor de que a su modo está cercano”, dice alguien en el Cuarto Piso que sigue estos movimientos.

Para Cornejo la idea es que sea alguien que le dé continuidad a su idea y a su influencia en el poder. Lo que algunos decodifican como un emergente de su riñón. La sutileza es que Suarez podría entrar en esa bolsa.

Cornejo, ante el casting de sucesores

¿Y qué opina el gobernador? Se sabe que no es afecto a que se hable de estos temas y, menos, 18 meses antes de las elecciones. No hubo un llamado ni un aviso formal al mandatario para avisarle que iba a haber movimiento, ni que en los diarios se replicaría ese lanzamiento. Tácitamente, Cornejo le dio un pulgar arriba de todos modos. A los suyos les dijo que es entendible que las primeras figuras del gabinete, que es la vidriera máxima, ya empiecen a moverse.

A eso se suma un dato central: desde que la nota salió en este diario, con el movimiento que generó después en la política, en otros medios y redes, Cornejo no envió nunca un mensaje de bajar la espuma ni el perfil. Con su silencio dio una muestra de lo que en realidad siente, que es que avala la avanzada de García Zalazar.

Si no es su preferido, pega en el palo; y siempre le valora que a su perfil técnico le suma algo de territorialidad. A un colaborador cercano le dijo un mes atrás que, a diferencia de José Thomas y Jaime Correas, este ministro es "querido" por los docentes de varias escuelas.

ulpìano suarez y esteban allasino Los intendentes Ulpiano Suarez (Ciudad de Mendoza) y Esteban Allasino (Luján de Cuyo). Foto: Municipalidad de la Ciudad de Mendoza

De todos modos, el reencuentro entre el ministro y Cornejo se va a dar recién este lunes, porque el funcionario estaba de vacaciones y después de gira por Londres.

Números no hay. El Ejecutivo no tiene mediciones concretas sobre los posibles sucesores, aunque sí se pidió una de la performance de ministros a finales de año pasado. Fue allí que el Ejecutivo habló de levantar el perfil de la gestión. Algunos resultaron ser menos conocidos, menos populares, en las calles de Mendoza de lo que se imaginaban. Este año será decisivo en ese aspecto porque Cornejo ya lo demostró con Rodolfo Suarez: lo que más garantiza tener su bendición para el '27 es ser el que mejor mida.

Natalio Mema mantiene su misma postura: es temprano. En el fuero íntimo todos saben que no lo descarta y que está bien posicionado, pero profundiza sus intenciones de que no se lo asocie al tema sucesores. Cuando se le pregunta, esquiva todo y evita dejar titulares en ese sentido.

“Es joven, inteligente y maneja una cartera con mucho poder de decisión. La base está”, comenta un asesor de los que el gobernador escucha. Algunos con ojo avezado dicen que su cambio de look de los últimos días (es cierto que se lo ve más…¿canchero?) ya responde a un redireccionamiento del perfil, pensando en lo que viene. Son los mismos que señalan que no es gratuito que el senador Martín Kerchner también esté tratando de posicionarse en sus redes, “instagrameando” su actividad legislativa. Podría estar pensando en su revancha del 2019.

Operativo Maipú: “El Jefe” en uno de los corazones del peronismo

Al Gobierno le confirmaron que viene Karina Milei. Será el miércoles 18 y pica en punta como actividad una caminata en Maipú, pero nadie descarta incluso un acto. No hace falta recordar que es tierra opositora y donde cuatro días después se luchará por el Concejo Deliberante. Apuntan ahí, primero por estrategia electoral, y después – dice el oficialismo- por comodidad. Es lo más cercano.

“Es lo más fácil para llevarla. Luján también se pensó y está todavía con una mínima chance, pero la verdad es que ahí nos va demasiado bien. No sabemos si tiene sentido apuntar los cañones allá. Igual, depende de lo que decidan en Buenos Aires y tal vez los libertarios de acá propongan algo. No sabemos, porque es muy difícil coordinar con ellos. Los llamás 5 veces y te atienden una”, cuenta un radical desde el armado de la campaña.

karina milei luis petri javier milei mendoza Petri, el otro gran anotado para 2027, entre Milei y Karina. La secretaria de la Presidencia es quien vendría entre el 16 y el 19. Foto: gentileza La Libertad Avanza

Javier Milei estaba más afuera que adentro del viaje, pero entre el jueves y el viernes eso cambió. Ahora hay bastantes chances de que venga. En los mismos días iría a Gualeguaychú y a Jujuy, en el marco de esta etapa en la que se lo muestra más en eventos populares, como lo hicieron días atrás en Jesús María, Córdoba. A la Vendimia 2026, sin embargo, ya les confirmaron a los cornejistas que hay nulas chances de que venga: es justo el Argentina Week en Manhattan.

Por otro lado, hay un sector del oficialismo que apunta a llevar las acciones también a San Rafael. Dicen que como ya fue allá el último acto de Milei, “sería raro”, pero que les serviría para apuntalar y bastante. Sobre todo si a último momento el presidente se sube a la comitiva.

No hay clima electoral, pero sí de interna

En las comunas que votan, clima electoral no hay; es una obviedad que cualquier vecino puede comprobar. Esta semana se sabrá cuán conocidos (en realidad, cuán desconocidos) son los candidatos. Es porque 2 de las encuestadoras fuertes que miden con el Gobierno harán un sondeo a partir del miércoles en algunos de esos municipios. Los que más importan en el oficialismo son, previsiblemente, Maipú y San Rafael. El peronismo también ha hecho sondeos en estos días.

En la UCR esperan esos datos frescos porque lo último que manejaban era poselecciones del año pasado, con la victoria y la figura de Milei en ascenso aún calientes. Aún así, lo que les llegó los mostraba algunos puntos por debajo de esa diferencia de 30 puntos obtenida ante el PJ. Que disminuyera era esperable.

En Maipú afirman estar cabeza a cabeza, con una supuesta ventaja para los morados. Sin embargo, dicen tenerle bastante respeto al periodista y funcionario comunal Emiliano Sallei, el nombre que impulsa Stevanato. “Tienen un buen candidato; se lo conoce bastante”, sale de la UCR del departamento. Igual deslizan que la coalición con los libertarios va a quedar en primer puesto, por el empuje de la gestión provincial y de la espalda que tiene el partido del presidente.

En San Rafael la cosa puede estar picada. El viernes entró el pedido formal para expulsar a 11 dirigentes camporistas por competir bajo otro sello partidario en ese departamento. Algo que Diario UNO ya había anticipado el 28 de diciembre pasado y explicó en esta nota cómo es el proceso para echarlos. “Si se llega a perder en San Rafael por los 5 puntos que pueden hacernos ceder los de La Cámpora, la cosa va a ser complicada. Van a ser responsables”, arrojó un legislador.

Emir Félix Marisa Uceda Matías Stevanato elecciones 2025 candidatos Los hermanos Félix y Stevanato, dos de los peronistas que se juegan mucho en sus comunas el 22. El clima de expulsiones en el partido enrarece la previa.

Indica, además de que la guerra está declarada, cuáles son los números que están mirando algunos en el Sur. La elección asoma ajustada y ni ahí ni en Maipú ganó el PJ en octubre, a pesar de que sus referentes iban en la boleta como candidatos.

La expectativa es que, a diferencia de 2025, este comicio no se nacionalice tanto y pese más lo que pasa adentro de cada municipio.

Respecto a las expulsiones, el pedido está en el aire y define el Tribunal de Disciplina. Paloma Scalco es la que tiene todos los números, porque en el sector de los intendentes argumentan que no puede ser vicepresidenta del justicialismo y, a la vez, candidata de otro partido político. De igual manera, aunque se habla de tratamiento exprés para las salidas de estos dirigentes, en calle San Lorenzo (sede del PJ) atajan esa ansiedad.

“Esto va a demorar por lo menos 4 meses. Primero vamos a tener las elecciones y pasará lo que pase. Recién después veremos si hay expulsados y quiénes son”, sumaron.

Eso dicen las voces que apaciguan. Hay otras que buscan lo contrario, encender, y que también tienen mucho peso para tomar decisiones: "Esto recién empieza. Acordate que el peronismo mendocino va a ser tema en los diarios nacionales. Danos unos días, nada más”.