Un jubilado fue asesinado a golpes durante un asalto y su mujer resultó con lesiones.

asalto ataque ventana Los delincuentes entraron a la casa de los jubilados luego de romper la reja de una ventana. Los vecinos reclaman seguridad. Foto gentileza tn.com.ar

“Estamos todos muy preocupados. En un radio de 300 metros ya entraron a robar en un montón de casas. Hasta que pasó lo que pasó, algo tristísimo”, afirmó Juan, un vecino que vive a pocos metros del matrimonio atacado.

Luego de ingresar a la casa los delincuentes atacaron a la pareja, los ataron mientras golpeaban a la mujer, de 73 años. En medio de la brutal agresión le pedían dinero y joyas.

Mientras ella les entregó algunas alhajas y afirmaba que no había nada más en la casa, su marido de nombre Osvaldo se repuso para defenderla y fue golpeado brutalmente por uno de los asaltantes hasta matarlo.

Desesperada por lo que estaba ocurriendo, la mujer comenzó a gritar, a pedir ayuda y esa actitud obligó a los delincuentes a escapar de la casa. Allí logró desatarse y llamó al teléfono de emergencias 911 para denunciar el hecho y pedir una ambulancia para atender a su marido.

Al llegar a la vivienda del matrimonio, las autoridades policiales encontraron al jubilado sin vida. Hasta el momento, no se ha informado si el fallecimiento del hombre fue provocado por la violencia ejercida por los delincuentes o por alguna causa relacionada al incidente.

La mujer, que sufrió heridas y lesiones en su cuerpo, fue atendida en el lugar por médicos del SAME y después trasladada a la casa de un familiar.

Los vecinos comentaron horas después, mientras la Policía de la Ciudad realizaba los peritajes, que la pareja era muy querida en el barrio: “Gente de toda la vida, macanuda, divina. No se merecían este final”, aseguraron.

“Nos sentimos desprotegidos. Esto es shockeante. Hubo varios robos en la zona, que solía ser tranquila. En muchas casas o edificios ya han entrado a robar bicicletas u objetos cuando no había nadie. Pero nunca se habían registrado hechos de esta gravedad”, dijo un joven que vive en una casa vecina al matrimonio en declaraciones al canal TN.

Otros también se quejaron por la falta de presencia policial en el barrio y reclamaron medidas de prevención. “No alcanza con que aparezcan después de que pasan las cosas. Necesitamos prevención”, dijo un hombre.

“Hace dos años el barrio empezó a cambiar. Nosotros hacemos denuncias, viene la policía, vamos a la fiscalía, pero nadie nos da respuestas”, comentó una mujer visiblemente molesta.

La investigación está a cargo de una Fiscalía de la Justicia porteña, mientras se ordenó el análisis de las cámaras de seguridad de la zona para tratar de identificar a los delincuentes, mientras que por estas horas la casa del matrimonio continúa con presencia policial.

