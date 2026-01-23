Inicio Previsional ANSES
ANSES

Cuáles son los descuentos de ANSES en supermercados para jubilados y pensionados en febrero 2026

ANSES confirmó cuáles son los supermercados que ofrecen descuentos a jubilados y pensionados en febrero del 2026

Daniel Calivares
Por Daniel Calivares [email protected]
Cuáles son los descuentos de ANSES en supermercados para jubilados y pensionados en febrero 2026

Cuáles son los descuentos de ANSES en supermercados para jubilados y pensionados en febrero 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó cuáles son los descuentos a los que pueden acceder jubilados y pensionados a partir de febrero de 2026.

Desde ANSES explicaron que estos beneficios varían según el comercio elegido y que, incluso, se pueden ver incrementados, según el banco en el que cobre cada jubilado y pensionado.

ANSES jubilados y pensionados

ANSES: en qué supermercados tienen descuentos jubilados y pensionados

Son varios los supermercados con los que ANSES tiene acuerdos de descuentos para jubilados y pensionados. Entre los más importantes se encuentran Disco, Jumbo, Vea, Coto, Changomás y Carrefour. Aunque no son los únicos.

En todos ellos, los descuentos a los que pueden acceder jubilados y pensionados son del 10%, aunque en el caso de Disco, Jumbo y Vea, ese porcentaje aumenta a 20% cuando se trata de productos de perfumería o de limpieza.

image

Además, en caso de aquellos jubilados y pensionados que cobren sus haberes en el Banco Nación, si pagan a través de Modo, acceden a un 5% más de aumento, mientras que los que lo hagan por el Banco Galicia reciben un reintegro del 25% si pagan con Modo Crédito, aunque con un tope de hasta $20.000 y hasta en tres cuotas.

Otros bancos que tienen promociones similares para jubilados y pensionados de ANSES son el Supervielle, que otorga un 20% de descuento, y el Banco Provincia, que da un 5% de descuento adicional a otras promociones.

anses jubilados

Aumento para jubilados de ANSES en febrero 2026

Junto a los beneficios de ANSES, el organismo también confirmó de cuánto será el aumento para todos los jubilados y pensionados en febrero del 2026. Esta será del 2,85%.

Con este incremento de ANSES, estos serán los montos que van a cobrar los jubilados y pensionados en el segundo mes del año.

  • Jubilación mínima: $359.254,34. Más el bono de $70.000, el cobro mínimo será de $429.254,34.
  • Jubilación máxima: $2.417.441,64.
  • PUAM: $287.403,47. Se le suma el bono de $70.000, por lo que cobrarán $357.403,47.
  • PNC (Invalidez/Vejez): $251.478,04. Se le suma el bono de $70.000, por lo que cobrarán $321.478,04.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar