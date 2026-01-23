Cuáles son los descuentos de ANSES en supermercados para jubilados y pensionados en febrero 2026

En todos ellos, los descuentos a los que pueden acceder jubilados y pensionados son del 10%, aunque en el caso de Disco, Jumbo y Vea, ese porcentaje aumenta a 20% cuando se trata de productos de perfumería o de limpieza.

image

Además, en caso de aquellos jubilados y pensionados que cobren sus haberes en el Banco Nación, si pagan a través de Modo, acceden a un 5% más de aumento, mientras que los que lo hagan por el Banco Galicia reciben un reintegro del 25% si pagan con Modo Crédito, aunque con un tope de hasta $20.000 y hasta en tres cuotas.

Otros bancos que tienen promociones similares para jubilados y pensionados de ANSES son el Supervielle, que otorga un 20% de descuento, y el Banco Provincia, que da un 5% de descuento adicional a otras promociones.

anses jubilados

Aumento para jubilados de ANSES en febrero 2026

Junto a los beneficios de ANSES, el organismo también confirmó de cuánto será el aumento para todos los jubilados y pensionados en febrero del 2026. Esta será del 2,85%.

Con este incremento de ANSES, estos serán los montos que van a cobrar los jubilados y pensionados en el segundo mes del año.