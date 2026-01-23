Cuáles son los descuentos de ANSES en supermercados para jubilados y pensionados en febrero 2026

Desde ANSES explicaron que estos beneficios varían según el comercio elegido y que, incluso, se pueden ver incrementados, según el banco en el que cobre cada jubilado y pensionado.
ANSES: en qué supermercados tienen descuentos jubilados y pensionados
Son varios los supermercados con los que ANSES tiene acuerdos de descuentos para jubilados y pensionados. Entre los más importantes se encuentran Disco, Jumbo, Vea, Coto, Changomás y Carrefour. Aunque no son los únicos.
En todos ellos, los descuentos a los que pueden acceder jubilados y pensionados son del 10%, aunque en el caso de Disco, Jumbo y Vea, ese porcentaje aumenta a 20% cuando se trata de productos de perfumería o de limpieza.
Además, en caso de aquellos jubilados y pensionados que cobren sus haberes en el Banco Nación, si pagan a través de Modo, acceden a un 5% más de aumento, mientras que los que lo hagan por el Banco Galicia reciben un reintegro del 25% si pagan con Modo Crédito, aunque con un tope de hasta $20.000 y hasta en tres cuotas.
Otros bancos que tienen promociones similares para jubilados y pensionados de ANSES son el Supervielle, que otorga un 20% de descuento, y el Banco Provincia, que da un 5% de descuento adicional a otras promociones.
Aumento para jubilados de ANSES en febrero 2026
Junto a los beneficios de ANSES, el organismo también confirmó de cuánto será el aumento para todos los jubilados y pensionados en febrero del 2026. Esta será del 2,85%.
Con este incremento de ANSES, estos serán los montos que van a cobrar los jubilados y pensionados en el segundo mes del año.
- Jubilación mínima: $359.254,34. Más el bono de $70.000, el cobro mínimo será de $429.254,34.
- Jubilación máxima: $2.417.441,64.
- PUAM: $287.403,47. Se le suma el bono de $70.000, por lo que cobrarán $357.403,47.
- PNC (Invalidez/Vejez): $251.478,04. Se le suma el bono de $70.000, por lo que cobrarán $321.478,04.