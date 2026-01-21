"Deme cooperación": entró a una iglesia y asaltó a los abuelos que rezaban.

Las imágenes de las cámaras mostraban a la mujer ingresando a la capilla y encarando a los abuelos que allí se encontraban. Además, en el video se escucha: “¿O quieren que actúe como ellos? ¿Que les mate a sus hijos?”, y afirmando: “Agarro un palito de elotes y se lo clavó a un chiquillo o a una chiquilla… porque ustedes viven felices. ¡Deme cooperación, deme cooperación, deme cooperación!”, se advierte.

En las imágenes se puede apreciar el momento en que la mujer encara a una señora que le indica no tener dinero. Y de manera violenta, la agresora le grita: “¡Sí tienes, sí tienes!”. Mientras emprende la retirada, la mujer lanza una frase burlándose de las personas que allí se encontraban: “¿No traes dinero? ¡Qué ridículo, no?”.

León asalto capilla Una mujer fue filmada ingresando a una iglesia amenazando a los adultos mayores para que le entregaran dinero. Foto captura de pantalla.

Ante semejante situación que refleja el peligro en algunas zonas de México, los mayores quedaron con miedo y consternación tras el episodio, y hasta algunos dudas en regresar a la capilla en el horario de oración.

Consultados por distintos medios locales, los vecinos de San Nicolás revelaron que no es el primer robo registrado en la pequeña iglesia y que la capilla carece de vigilancia permanente. Por eso le reclamaron a la policía municipal y a las autoridades de la parroquia medidas concretas: más rondas, cámaras en exteriores y apoyo comunitario para evitar que vuelvan a repetirse situaciones que pongan en peligro la integridad de los adultos mayores.

Por el momento no se ha informado oficialmente sobre detenciones ni sobre la identificación de la agresora, aunque las autoridades continúan investigando el hecho. El material obtenido a través de las cámaras continúa circulando en las redes sociales y generó reprobación en usuarios que exigieron acciones concretas.

Fuentes locales solicitaron a los organismos competentes investigar y dar seguimiento al caso para garantizar que los fieles, especialmente los adultos mayores, puedan volver seguros a la capilla en los horarios que acostumbran para rezar.