Adiós al color blanco en la cocina: el color que estimula el apetito y es tendencia en decoración

Durante años, el blanco fue un color clásico y muy predominante en las cocinas por su capacidad para transmitir limpieza, luminosidad y amplitud, sin embargo, todo esto podría llegar a su fin ante la llegada de una nueva tendencia que transmite mucho más que belleza.
En concreto, este color estimula el apetito, transmite energía y se asocia con alimentos saludables como los cítricos, promoviendo sobre todo la sensación de bienestar.
Naranja, el color de cocina que estimula el apetito
Sin entrar en rodeos, tienes que saber que el color naranja es un color cálido que estimula el apetito, transmite energía y promueve la sensación de bienestar.
A diferencia del rojo que puede ser más urgente, el naranja es energizante pero crea una sensación de comodidad y promueve que los comensales se queden más tiempo, y es por eso que muchos restaurantes eligen este color.
El color naranja es uno de los estimulantes visuales más potentes en el diseño de interiores y el marketing gastronómico, por lo que no sería un mal tono para la cocina de tu casa.
En el cerebro, el naranja se asocia con la calidez y el entusiasmo, lo que reduce las inhibiciones al comer. Finalmente, este color fomenta también la comunicación y el movimiento en el ambiente.
Tendencias actuales para decorar la cocina
Aunque el color blanco sigue siendo un rey indiscutible por sus beneficios prácticos y estéticos, las cocinas modernas están adoptando paletas más personalizadas y llenas de carácter. Algunas de las tendencias modernas son las siguientes:
- Combinaciones bicolores: se combina el blanco con otros colores o materiales como la madera, el negro, o tonos pastel para añadir calidez y contraste.
- Toques de color: se incorporan electrodomésticos, accesorios o incluso paredes en tonos intensos (rojo, verde, turquesa) o neutros cálidos (beige, grises).
- Texturas: se usan materiales como el acero inoxidable o el vidrio para un toque moderno.