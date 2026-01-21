Adiós al color blanco en la cocina: el color que estimula el apetito y es tendencia en decoración

A diferencia del rojo que puede ser más urgente, el naranja es energizante pero crea una sensación de comodidad y promueve que los comensales se queden más tiempo, y es por eso que muchos restaurantes eligen este color.

El color naranja es uno de los estimulantes visuales más potentes en el diseño de interiores y el marketing gastronómico, por lo que no sería un mal tono para la cocina de tu casa.

cocina, color El color naranja puede ser un estimulante dentro de la cocina.

En el cerebro, el naranja se asocia con la calidez y el entusiasmo, lo que reduce las inhibiciones al comer. Finalmente, este color fomenta también la comunicación y el movimiento en el ambiente.

Tendencias actuales para decorar la cocina

Aunque el color blanco sigue siendo un rey indiscutible por sus beneficios prácticos y estéticos, las cocinas modernas están adoptando paletas más personalizadas y llenas de carácter. Algunas de las tendencias modernas son las siguientes: