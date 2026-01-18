Adiós a la antigua isla de cocina: descubre dos tendencias en decoración que serán furor en 2026

La mesa de comedor integrada aporta una superficie multifuncional que sirve tanto para la preparación de alimentos como para trabajar o disfrutar de una comida informal. Además, al poder combinarse con cajoneras o muebles bajos, no se pierde capacidad de almacenamiento. Visualmente, estas mesas rompen con la frialdad de las estructuras rígidas, aportando una calidez que invita a la convivencia.

mesa cocina Descubrí las nuevas tendencias en decoración de interiores que llegan para reemplazar a las islas.

La segunda tendencia en decoración de interiores para el espacio culinario es la prolongación de encimeras en forma de "L". Al extender la superficie de trabajo hacia una pared o hacia el salón, se conserva una amplia zona de maniobra sin interrumpir el tránsito en el centro de la cocina.

Este diseño es ideal para espacios con conceptos abiertos, ya que facilita la comunicación entre estancias y mejora el orden visual. Las barras flotantes son un ejemplo perfecto de cómo una encimera prolongada puede funcionar como desayunador sin ocupar el espacio físico que requeriría una base de mueble tradicional. Además de ser una solución más barata, facilita las tareas de mantenimiento y limpieza, permitiendo que la cocina luzca siempre impecable.

mesa integrada La encimera integrada es una de las tendencias que se imponen para 2026.

De esta forma, reemplazar la clásica isla por mesas integradas o encimeras prolongadas permite disfrutar de una habitación adaptada a las necesidades reales de movilidad y presupuesto, demostrando que la practicidad es el nuevo lujo en la decoración de interiores para 2026.