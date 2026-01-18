El cuidado de la piel o "skin care" se ha convertido en tendencia desde hace tiempo, es por eso que en este artículo te enseñamos qué es el Flash Young Skin y por qué arrasa entre mujeres mayores de 50.
Qué es el Flash Young Skin, la tendencia que arrasa entre mujeres mayores de 50
Si quieres tener una piel fresca y con aspecto descansado tienes que sumarte a esta tendencia de skin care
La realidad es que no es un concepto nuevo, sino que viene circulando entre las marcas, expertas y famosas desde hace rato. Sin embargo, ahora se ha convertido en uno de los objetivos del cuidado facial antiedad.
Esta tendencia no busca transformar el rostro, borrar arrugas o líneas de expresión, como siempre se ha querido. Ahora, se pretende conseguir una piel luminosa y con aspecto descansado, tal como si hubieramos dormido ocho horas y hubieramos bebido suficiente agua, aunque no siempre sea así.
¿Qué es la tendencia Flash Young Skin?
Según explicó la cosmetóloga Raquel González a Mujer Hoy, el Flash Young Skin es "un efecto inmediato de piel más luminosa, jugosa y descansada, con menos signos de cansancio visibles y una textura más uniforme". Pasados los 50, aparecen signos visibles de la edad, pero de igual forma las mujeres quieren mirarse en el espejo sin ver una sensación de brillo artificial o demasiados cambios drásticos.
Si bien parece un truco superficial, esta tendencia combina el impacto visual inmediato y beneficios reales. Muchos de los productos que se utilizan en el rostro tienen ingredientes humectantes, iluminadores o con efecto tensor que actúan potenciando la hidratación profunda, reduciendo la inflamación y reforzando el cuidado de la piel.
¿Cómo conseguir este efecto?
Lo ideal es combinar una cosmética profesional con el cuidado diario en casa. Generalmente, las cosmetólogas o dermatólogas analizan tu piel y en base a eso, te recomiendan qué productos usar según tus necesidades. No es lo mismo una piel seca que una piel grasa, mixta o con alguna afección.
Lo ideal es emplear los productos profesionales que te recomiendan y aplicar un cuidado diario en casa, ya que así mantenemos y prolongamos los efectos de los tratamientos de limpieza, hidratación o cualquiera proporcionado por el dermatólogo. S no tienes constancia diaria en casa, el tratamiento quedará a medias.
Por otro lado, la alimentación, el descanso y el estilo de vida influyen mucho en la calidad de la piel. Por más que sigas tu rutina de skin care al pie de la letra, si duermes poco, tienes una alimentación desordenada y bebes poca agua, se reflejará directamente en tu piel.