Qué es el Flash Young Skin, la tendencia que arrasa entre mujeres mayores de 50

¿Qué es la tendencia Flash Young Skin?

Según explicó la cosmetóloga Raquel González a Mujer Hoy, el Flash Young Skin es "un efecto inmediato de piel más luminosa, jugosa y descansada, con menos signos de cansancio visibles y una textura más uniforme". Pasados los 50, aparecen signos visibles de la edad, pero de igual forma las mujeres quieren mirarse en el espejo sin ver una sensación de brillo artificial o demasiados cambios drásticos.

Gwyneth Paltrow Gwyneth Paltrow es una de las famosas que se suma a esta tendencia. De hecho, ella misma tiene una marca de estilo de vida y bienestar llamada Goop.

Si bien parece un truco superficial, esta tendencia combina el impacto visual inmediato y beneficios reales. Muchos de los productos que se utilizan en el rostro tienen ingredientes humectantes, iluminadores o con efecto tensor que actúan potenciando la hidratación profunda, reduciendo la inflamación y reforzando el cuidado de la piel.

¿Cómo conseguir este efecto?

Lo ideal es combinar una cosmética profesional con el cuidado diario en casa. Generalmente, las cosmetólogas o dermatólogas analizan tu piel y en base a eso, te recomiendan qué productos usar según tus necesidades. No es lo mismo una piel seca que una piel grasa, mixta o con alguna afección.

Lo ideal es emplear los productos profesionales que te recomiendan y aplicar un cuidado diario en casa, ya que así mantenemos y prolongamos los efectos de los tratamientos de limpieza, hidratación o cualquiera proporcionado por el dermatólogo. S no tienes constancia diaria en casa, el tratamiento quedará a medias.

productos para el cuidado del rostro Las cremas, sérums y vitaminas sirven para el cuidado de la piel.

Por otro lado, la alimentación, el descanso y el estilo de vida influyen mucho en la calidad de la piel. Por más que sigas tu rutina de skin care al pie de la letra, si duermes poco, tienes una alimentación desordenada y bebes poca agua, se reflejará directamente en tu piel.