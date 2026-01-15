Adiós a la cama nido: la tendencia en decoración de interiores que será furor en 2026

La cama nido es conocida por su practicidad y, especialmente, por permitirnos ahorrar espacio en la habitación al incluir dos camas en una sola. Sin embargo, poco a poco quedarán en el olvido. O al menos así lo creen expertos en decoración de interiores. Hay una tendencia que emerge y promete destronarla en 2026.
Durante el último tiempo, la cama nido se consolidó como el elemento central en la configuración de dormitorios modernos. Su capacidad para resolver problemas de almacenamiento en casas de dimensiones reducidas lo convirtió en una pieza casi obligatoria, ya que permitía el descanso de dos personas en un solo lugar, simplemente sacando la cama inferior que estaba guardada debajo de la superior.
A pesar de esta funcionalidad, especialistas en decoración de interiores aseguran que la tendencia actual se aleja de los muebles voluminosos que dominan la habitación. La cama nido, percibida a menudo como un bloque pesado y cerrado, está cediendo su lugar a bases tapizadas o estructuras de madera vista que se elevan del suelo.
Esta elevación genera una sensación inmediata de amplitud y orden, permitiendo que el aire y la luz circulen con mayor libertad, lo que transforma el dormitorio en un refugio más sereno y equilibrado.
Incluso, esta nueva tendencia no implica renunciar a la capacidad de guardado, sino redistribuirla con mayor sutileza. Las nuevas propuestas de camas para 2026 integran:
- Cajones laterales invisibles: módulos que se extraen con suavidad sin romper la línea estética de la cama.
- Mobiliario auxiliar a medida: bancos a los pies de la cama o sistemas de almacenamiento perimetral que sustituyen al todo en uno de la cama nido.
Además de la estética, el confort real es un factor determinante en este cambio. Expertos señalan que las nuevas estructuras permiten una transpirabilidad superior para los colchones. A diferencia de las camas nido que pueden acumular humedad y calor, las bases elevadas favorecen una higiene del sueño más saludable y prolongan la vida útil de los materiales.
Esta tendencia, según aseguran los expertos, está inspirada en el minimalismo cálido, buscando imitar la atmósfera de las suites de lujo. El uso de materiales naturales como el lino, la madera y la lana, combinado con cabeceros de gran formato, redefine el protagonismo de la cama.