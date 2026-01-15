Adiós a la cama nido: la tendencia en decoración de interiores que será furor en 2026

Esta elevación genera una sensación inmediata de amplitud y orden, permitiendo que el aire y la luz circulen con mayor libertad, lo que transforma el dormitorio en un refugio más sereno y equilibrado.

Incluso, esta nueva tendencia no implica renunciar a la capacidad de guardado, sino redistribuirla con mayor sutileza. Las nuevas propuestas de camas para 2026 integran:

Cajones laterales invisibles: módulos que se extraen con suavidad sin romper la línea estética de la cama.

Mobiliario auxiliar a medida: bancos a los pies de la cama o sistemas de almacenamiento perimetral que sustituyen al todo en uno de la cama nido.

Además de la estética, el confort real es un factor determinante en este cambio. Expertos señalan que las nuevas estructuras permiten una transpirabilidad superior para los colchones. A diferencia de las camas nido que pueden acumular humedad y calor, las bases elevadas favorecen una higiene del sueño más saludable y prolongan la vida útil de los materiales.

Esta tendencia, según aseguran los expertos, está inspirada en el minimalismo cálido, buscando imitar la atmósfera de las suites de lujo. El uso de materiales naturales como el lino, la madera y la lana, combinado con cabeceros de gran formato, redefine el protagonismo de la cama.