Adiós al césped artificial: las tendencias en decoración que son furor en balcones y terrazas elegantes

Este compuesto, elaborado mediante la fusión de resinas recicladas y fibras de madera, logra capturar la calidez visual de la madera natural sin sus fragilidades. A diferencia del material orgánico, la tarima tecnológica no requiere la aplicación de barnices o aceites protectores.

tarima tecnológica Tarima tecnológica, una de las opciones para reemplazar al césped sintético.

Su estructura está diseñada para soportar la exposición solar directa sin perder color y resistir la humedad sin deformarse, aportando una imagen contemporánea y elegante que eleva instantáneamente el valor estético de cualquier espacio al aire libre.

Baldosas porcelánicas

Otra tendencia que llega para destronar al césped artificial es la baldosa porcelánica. Se trata de revestimientos de acabados mate que imitan con un realismo asombroso materiales como el cemento, la piedra caliza o la madera envejecida. Estos son ideales para terrazas expuestas a la lluvia, ya que su baja porosidad facilita la limpieza y garantiza una vida útil mucho más prolongada.

baldosas decoracion Esta tendencia llega para destronar al césped artificial.

Grava decorativa

Finalmente, la grava decorativa se ha consolidado como una tendencia al alza para quienes buscan recrear ambientes de inspiración mediterránea. Disponible en tonalidades blancas, grises y beige, este material aporta una luminosidad excepcional y una sensación de limpieza visual inigualable.

terraza grava decorativa Grava decorativa para la terraza o el balcón.

Este sustituto al césped sintético no solo es resistente al sol, sino que evita la acumulación de humedad. Para maximizar el confort en zonas de tránsito, podemos combinar la grava con losas de piedra o pequeñas plataformas de madera, creando un contraste que armonice con mobiliario de fibras naturales y plantas de gran porte.