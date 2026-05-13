Quienes buscan darle un giro a la decoración de sus balcones y terrazas, suelen recurrir al césped artificial o pasto sintético. Sin embargo, esta no es la única alternativa. De hecho, en casas elegantes y vanguardistas, hay distintas tendencias que se están imponiendo, reemplazando al clásico verde que suelen imponerse en la ornamentación exterior.
Adiós al césped artificial: las tendencias en decoración que son furor en balcones y terrazas elegantes
Si buscás renovar tu terraza o balcón y querés prescindir del césped sintético, te recomiendo probar cualquiera de estas tendencias en decoración
El césped artificial tiene los días contados: conocé las tendencias que llegan para reemplazarlo
En la actualidad, la decoración de terrazas y balcones ha dejado de depender del césped artificial para explorar materiales que ofrecen una estética más refinada y una durabilidad superior. Las propuestas que son furor este año apuestan por soluciones que combinan funcionalidad con un estilo arquitectónico sofisticado, priorizando aquellos revestimientos que resisten las inclemencias del tiempo sin exigir un mantenimiento constante.
Tarima tecnológica
Este compuesto, elaborado mediante la fusión de resinas recicladas y fibras de madera, logra capturar la calidez visual de la madera natural sin sus fragilidades. A diferencia del material orgánico, la tarima tecnológica no requiere la aplicación de barnices o aceites protectores.
Su estructura está diseñada para soportar la exposición solar directa sin perder color y resistir la humedad sin deformarse, aportando una imagen contemporánea y elegante que eleva instantáneamente el valor estético de cualquier espacio al aire libre.
Baldosas porcelánicas
Otra tendencia que llega para destronar al césped artificial es la baldosa porcelánica. Se trata de revestimientos de acabados mate que imitan con un realismo asombroso materiales como el cemento, la piedra caliza o la madera envejecida. Estos son ideales para terrazas expuestas a la lluvia, ya que su baja porosidad facilita la limpieza y garantiza una vida útil mucho más prolongada.
Grava decorativa
Finalmente, la grava decorativa se ha consolidado como una tendencia al alza para quienes buscan recrear ambientes de inspiración mediterránea. Disponible en tonalidades blancas, grises y beige, este material aporta una luminosidad excepcional y una sensación de limpieza visual inigualable.
Este sustituto al césped sintético no solo es resistente al sol, sino que evita la acumulación de humedad. Para maximizar el confort en zonas de tránsito, podemos combinar la grava con losas de piedra o pequeñas plataformas de madera, creando un contraste que armonice con mobiliario de fibras naturales y plantas de gran porte.