El Ministerio de Seguridad de Mendoza y la familia de Ezequiel Pellegrini, un joven de 28 años, oriundo del departamento de San Carlos, solicita colaboración para dar con su paradero, ya que no se tienen noticias de él desde el 15 de enero.
Desesperada búsqueda de un joven oriundo de San Carlos, visto por última vez en Mendoza
Ezequiel Pellegrini fue visto por última vez el 15 de enero. Había viajado de San Carlos a Maipú
Según informaron sus familiares, Pellegrini fue visto por última vez alrededor de las 20 de ese día en el departamento de Maipú, en la zona de Viviendas Crecer, desde donde se habría trasladado hacia la Terminal de Ómnibus de la Ciudad de Mendoza. Desde entonces, no volvió a comunicarse, no responde su teléfono celular y tampoco registra actividad en redes sociales.
Al momento de su desaparición, vestía una camisa blanca similar a la de la fotografía difundida, pantalón negro y zapatillas negras. Su entorno manifestó una profunda preocupación, ya que no es habitual que el joven se ausente sin dar aviso.
Ante la falta de información sobre su paradero, la familia realizó un pedido público de difusión para ampliar la búsqueda y solicita que cualquier dato que pueda resultar útil sea comunicado de inmediato.
Quienes puedan aportar información pueden comunicarse al teléfono 2622530087, correspondiente a su madre, o dar aviso a la comisaría más cercana