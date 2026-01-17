Desesperada búsqueda de un joven oriundo de San Carlos, visto por última vez en Mendoza

Según informaron sus familiares, Pellegrini fue visto por última vez alrededor de las 20 de ese día en el departamento de Maipú, en la zona de Viviendas Crecer, desde donde se habría trasladado hacia la Terminal de Ómnibus de la Ciudad de Mendoza. Desde entonces, no volvió a comunicarse, no responde su teléfono celular y tampoco registra actividad en redes sociales.

Al momento de su desaparición, vestía una camisa blanca similar a la de la fotografía difundida, pantalón negro y zapatillas negras. Su entorno manifestó una profunda preocupación, ya que no es habitual que el joven se ausente sin dar aviso.