Los últimos posteos del presunto autor del crimen en El Challao: el recuerdo de Rita y las chatarras

juan manuel ramirez crimen challao 2 Una de las últimas fotos que subió el sospechoso del crimen.

Los posteos antes del crimen

A fines del año pasado hubo una situación que fue el inicio del final. Juan Manuel Ramírez se encontraba debajo de un puente en el Zanjón de los Ciruelos con su pareja, Rita de Cassia (54), una brasilera nacida en Florianópolis que hace unos años estaba radicada en Mendoza pero también había caído en el problema de adicción a las drogas. El agua del cauce comenzó a aumentar y la mujer fue arrastrada por la corriente hacia el canal Cacique Guaymallén. Desde entonces se encuentra desaparecida.

Días después después, el hombre subió un estado a Facebook lamentando la muerte de "una de las personas más importantes que tenía en mi vida, mi mujer". Se mostró profundamente dolido pero también negó necesitar ayuda y dijo que "el que me conoce sabe dónde encontrarme".

juan manuel ramirez 4 El mensaje que le dedicó el acusado del crimen a la brasilera Rita.

Ante esta situación fue que Susana Rodríguez decidió, una vez más, ayudarlo. Le dio asilo en su casa del barrio privado Cerro de la Capilla, en El Challao. Incluso por esos días, ya a comienzos de 2026, Juan Manuel Ramírez subió un foto vieja donde se lo puede ver junto a la mujer y a la desaparecida Rita. "Hermoso momento, hermoso recuerdo. Cómo no poder volver el tiempo atrás", escribió.

juan manuel ramirez 2 Juan Manuel Ramírez junto a la dos mujeres ya fallecidas.

En los días siguientes estuvo trabajando en una propiedad colindante. Ese lugar tenía chatarra y le habían pedido a Juan Manuel Ramírez que la saque del lugar, la venda y se quede con la plata. De hecho, subió 2 fotos mostrando el desarmado de los objetos. Días después, se concretaría el crimen.

juan manuel ramirez

El crimen en El Challao

El domingo 11 de enero, vecinos del barrio privado Cerro de la Capilla notaron movimientos extraños en la casa de la jubilada Susana Rodríguez. No se la veía a ella, pero si a su hijo adoptivo que estaba sacando elementos de la casa junto a una mujer, luego identificada como Noelia Valeria Estrella (37).

Los lugareños llamaron al 911 y la Policía llegó al lugar. Se encontraron con la pareja en una mesa llena de polvo blanco. Era bicarbonato de sodio y se cree que lo mezclaron con cocaína y agua para fumar crack. Pero lo peor es que en una habitación, tapado con una sábana, estaba el cuerpo sin vida de la dueña del lugar. Se cree que el crimen fue cometido mediante asfixia.