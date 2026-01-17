Desde el fin de semana pasado que Juan Manuel Ramírez (35) se encuentra privado de su libertad. Está sospechado, junto a una mujer, de cometer el crimen de Silvia Susana Rodríguez (74) en una casa en El Challao. Pero antes de eso, el hombre publicó una serie de posteos en Facebook que graficaron su trágico y tumultuoso entorno de sus últimos años.
Los últimos posteos del presunto autor del crimen en El Challao: el recuerdo de Rita y las chatarras
La vida de Juan Manuel Ramírez (35) fue cayendo en un espiral de drogas y muerte hasta quedar detenido por el crimen
La víctima del crimen, una profesora de educación física jubilada que se dedicaba a cantar en coros y bailar flamenco, le había dado una nueva oportunidad a Juan Manuel Ramírez. El hombre venía evidenciando un consumo problemático de drogas en los últimos años, incluso estando internado en el instituto Cable a Tierra.
Susana Rodríguez era como su segunda madre. En otras épocas le había dado trabajo a su progenitora y debido a la compleja realidad económica de esa mujer es que junto a su pareja -ya fallecido- casi que lo habían adoptado. Solía buscarle trabajo a Juan Manuel Ramírez para que mejorara su situación.
Los posteos antes del crimen
A fines del año pasado hubo una situación que fue el inicio del final. Juan Manuel Ramírez se encontraba debajo de un puente en el Zanjón de los Ciruelos con su pareja, Rita de Cassia (54), una brasilera nacida en Florianópolis que hace unos años estaba radicada en Mendoza pero también había caído en el problema de adicción a las drogas. El agua del cauce comenzó a aumentar y la mujer fue arrastrada por la corriente hacia el canal Cacique Guaymallén. Desde entonces se encuentra desaparecida.
Días después después, el hombre subió un estado a Facebook lamentando la muerte de "una de las personas más importantes que tenía en mi vida, mi mujer". Se mostró profundamente dolido pero también negó necesitar ayuda y dijo que "el que me conoce sabe dónde encontrarme".
Ante esta situación fue que Susana Rodríguez decidió, una vez más, ayudarlo. Le dio asilo en su casa del barrio privado Cerro de la Capilla, en El Challao. Incluso por esos días, ya a comienzos de 2026, Juan Manuel Ramírez subió un foto vieja donde se lo puede ver junto a la mujer y a la desaparecida Rita. "Hermoso momento, hermoso recuerdo. Cómo no poder volver el tiempo atrás", escribió.
En los días siguientes estuvo trabajando en una propiedad colindante. Ese lugar tenía chatarra y le habían pedido a Juan Manuel Ramírez que la saque del lugar, la venda y se quede con la plata. De hecho, subió 2 fotos mostrando el desarmado de los objetos. Días después, se concretaría el crimen.
El crimen en El Challao
El domingo 11 de enero, vecinos del barrio privado Cerro de la Capilla notaron movimientos extraños en la casa de la jubilada Susana Rodríguez. No se la veía a ella, pero si a su hijo adoptivo que estaba sacando elementos de la casa junto a una mujer, luego identificada como Noelia Valeria Estrella (37).
Los lugareños llamaron al 911 y la Policía llegó al lugar. Se encontraron con la pareja en una mesa llena de polvo blanco. Era bicarbonato de sodio y se cree que lo mezclaron con cocaína y agua para fumar crack. Pero lo peor es que en una habitación, tapado con una sábana, estaba el cuerpo sin vida de la dueña del lugar. Se cree que el crimen fue cometido mediante asfixia.