El bailarín mendocino sigue grave en Punta Cana y su familia difundió una cuenta para donaciones seguras

La internación del bailarín se volvió prolongada

Leonardo llegó a Punta Cana hace 4 años para trabajar como bailarín, una salida laboral común entre artistas mendocinos que pasaron por los escenarios de la Vendimia. Su problema de salud comenzó con síntomas que parecían leves, una faringitis, pero el cuadro se agravó con el correr de los días.

El lunes pasado, mientras esperaba ser atendido en una clínica, sufrió un shock pulmonar y debió ser intubado de urgencia. Desde entonces permanece internado en terapia intensiva, con asistencia respiratoria, y con compromiso pulmonar producto de una infección por un hongo que comenzó en la garganta y avanzó en su organismo.

La situación se volvió aún más compleja cuando, ya con sus padres en Punta Cana, Leonardo sufrió un paro cardiorrespiratorio que agravó el pronóstico. Por ahora, los médicos descartaron cualquier posibilidad de traslado: subirlo a un avión implicaría un riesgo extremo para su vida.

Donaciones seguras y una red que sigue activa

La historia de Leonardo conmovió a San Rafael y a toda la provincia, y la ayuda solidaria fue clave desde el primer momento. Sin embargo, los costos diarios obligaron a reorganizar la campaña. Por eso, la familia creó el perfil de Instagram @leosaez.ayudemos, donde se publican únicamente alias verificados para colaborar de forma segura.

Allí también se comparte información actualizada sobre su estado, entrevistas y mensajes de apoyo. La decisión busca evitar confusiones y garantizar que cada aporte llegue directamente a cubrir los gastos médicos.

leonardo saez internado en punta cana 2 El bailarín está en terapia intensiva y lucha por su vida.

La situación fue relatada públicamente por su hermana Sofía en una entrevista en Radio Nihuil, donde explicó el estado de salud de Leonardo y el esfuerzo económico que enfrenta la familia. Mientras tanto, sus padres permanecen en Punta Cana acompañándolo y gestionando cada instancia médica.

La ayuda para el bailarín mendocino sigue siendo clave. Cada día cuenta, tanto en lo médico como en lo económico, y la familia insiste en un solo pedido: acompañar, desde donde se pueda, para que Leonardo tenga una chance más de salir adelante.