Leonardo Sáez (30), el bailarín mendocino que trabaja desde hace cuatro años en Punta Cana, continúa internado en terapia intensiva y su estado de salud sigue siendo crítico. A varios días de haber sido intubado y sometido a un coma farmacológico, la evolución es lenta y el cuadro sigue siendo grave.
El bailarín mendocino sigue grave en Punta Cana y su familia difundió una cuenta para donaciones seguras
El bailarín Leonardo Sáez continúa en terapia intensiva y su seguro médico ya no lo cubre. Difundieron un perfil de Instagram con alias verificados para ayudar
Mientras tanto, la situación económica se volvió insostenible para la familia. El seguro médico que tenía contratado ya no cubre la internación ni los tratamientos, y los costos diarios de la clínica rondan los $3 millones, sin contar estudios ni intervenciones extras.
En las últimas horas, y ante la necesidad de seguir reuniendo fondos para la internación en Punta Cana, los familiares decidieron centralizar las donaciones en una cuenta de Instagram creada especialmente para garantizar aportes seguros y transparentes.
La internación del bailarín se volvió prolongada
Leonardo llegó a Punta Cana hace 4 años para trabajar como bailarín, una salida laboral común entre artistas mendocinos que pasaron por los escenarios de la Vendimia. Su problema de salud comenzó con síntomas que parecían leves, una faringitis, pero el cuadro se agravó con el correr de los días.
El lunes pasado, mientras esperaba ser atendido en una clínica, sufrió un shock pulmonar y debió ser intubado de urgencia. Desde entonces permanece internado en terapia intensiva, con asistencia respiratoria, y con compromiso pulmonar producto de una infección por un hongo que comenzó en la garganta y avanzó en su organismo.
La situación se volvió aún más compleja cuando, ya con sus padres en Punta Cana, Leonardo sufrió un paro cardiorrespiratorio que agravó el pronóstico. Por ahora, los médicos descartaron cualquier posibilidad de traslado: subirlo a un avión implicaría un riesgo extremo para su vida.
Donaciones seguras y una red que sigue activa
La historia de Leonardo conmovió a San Rafael y a toda la provincia, y la ayuda solidaria fue clave desde el primer momento. Sin embargo, los costos diarios obligaron a reorganizar la campaña. Por eso, la familia creó el perfil de Instagram @leosaez.ayudemos, donde se publican únicamente alias verificados para colaborar de forma segura.
Allí también se comparte información actualizada sobre su estado, entrevistas y mensajes de apoyo. La decisión busca evitar confusiones y garantizar que cada aporte llegue directamente a cubrir los gastos médicos.
La situación fue relatada públicamente por su hermana Sofía en una entrevista en Radio Nihuil, donde explicó el estado de salud de Leonardo y el esfuerzo económico que enfrenta la familia. Mientras tanto, sus padres permanecen en Punta Cana acompañándolo y gestionando cada instancia médica.
La ayuda para el bailarín mendocino sigue siendo clave. Cada día cuenta, tanto en lo médico como en lo económico, y la familia insiste en un solo pedido: acompañar, desde donde se pueda, para que Leonardo tenga una chance más de salir adelante.