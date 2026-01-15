Bailarín mendocino lucha por su vida en Punta Cana y su familia pide ayuda para costear los gastos médicos

Este lunes, el mendocino fue a la clínica, se hizo ver y lo internaron. Sufrió un shock respiratorio, sus pulmones colapsaron y quedó intubado e internado en el Centro Médico Punta Cana. Tiene un seguro pero que ya no le cubre por todos los gastos médicos que ha tenido.

Entre tanta incertidumbre, la familia organizó una colecta de urgencia para que sus padres puedan viajar a verlo, porque el hospital solo brindaba información a familiares directos y no a sus compañeros de trabajo ni conocidos.

leonardo saez internado en punta cana (1) Leonardo permanece internado desde el lunes 12 de enero en Punta Cana. Foto: redes sociales

"Mis papás lo han visto y están destrozados. Me han dicho que él está estable, que por lo menos anoche (por el miércoles) la pasó estable y que la clínica baraja operarlo y eso también es algo que hay que pagar", contó Sofía.

"El miércoles hizo un paro cardiorrespiratorio y eso también fue más dinero, porque las cosas que se tuvieron que usar también las cobran, no es como acá que nosotros estamos acostumbrados a otro tipo de cobertura de salud", continuó.

El último parte médico de Leonardo

El último parte médico reveló -después de una decena de estudios- que Leonardo tiene un hongo alojado en su garganta que se expandió hacia su oído y su esófago.

Los médicos advirtieron a los padres que existe la posibilidad de tener que operarlo de urgencia, un procedimiento que también debe ser costeado por la familia.

"Los pudimos subir a un avión porque sacamos plata entre familiares, amigos y gente que empezó a donar por las historias y les compramos los pasajes. Necesitábamos que ellos estuvieran allá", explicó Sofía.

la familia de leonardo saez internado en punta cana Leonardo Sáez y su familia.

Sin embargo, la colecta continúa porque, por ahora, según lo que estiman deben pagar $3.000.000 por día de internación, sin contar las cirugías a las que -eventualmente- deba someterse Leonardo.

El alias, para quien quiera aportar a la causa, es sofiasol.saez - cuenta a nombre de Sofia Sol Sáez.

La solidaridad para ayudara a Leo

Sofía comentó que existe una gran red de sanrafaelinos viviendo en el Caribe, en trabajos relacionados al turismo, quienes los han ayudado. "Nosotros tenemos contacto con él pero es muy difícil, porque al ser tan lejos, uno se va enterando con un poco de delay, digamos, porque hasta que no estuvieran mis papás allá sabíamos muy poco".

Y eso lo lograron gracias a la solidaridad de las personas, a quienes Sofía les agradeció particularmente: "La gente es increíble. Es inexplicable lo que se han movido en San Rafael, los amigos de Leo, los conocidos, hay gente que me ha hablado que yo no conocía, que lo conocía él y lo recordó por una foto, por algo, y ha estado colaborando".

El drama de los padres del joven mendocino

Desde República Dominicana, Javier Adrian Sáez y María Esther Cobos, sus padres, grabaron un video contando la situación.

"Mi hijo está en terapia intensiva en este momento, el diagnóstico del médico es que él tiene un hongo en la vía respiratoria. Está en una situación crítica. Nosotros como papás estamos acá apoyándolo, pero la verdad que la situación económica de nosotros se ha agravado", dijo Maria.

"El seguro que él tenía acá como bailarín ya no lo cubre y el costo de las clínicas es altísimo y nosotros no estamos pudiendo costear los gastos", explicó la mujer en un video que se publicó en las redes sociales.

Embed - Los padres de Leonardo Sáez y sus pedidos de ayuda

Además, aclaró que la intención de ambos es que siga en esa clínica porque es una de las mejores del Caribe para que pueda recuperarse pronto y salir de esta situación.

El padre de Leonardo pidió: "Necesitamos cualquier colaboración por más mínima que sea para ayudarnos a costear el gasto de Leo y para que él salga adelante y pueda recuperar su salud".

"Estamos en un país que desconocemos. Por suerte todos los amigos de él están colaborando mucho para que Leo salga adelante", concluyó con gran preocupación sobre la internación de su hijo en Punta Cana.