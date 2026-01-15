Con 120 kilómetros de vías modernas, estaciones que descienden hasta 65 metros de profundidad, no es solo ingeniería, es una apuesta por el tiempo, la movilidad y una nueva forma de habitar el espacio urbano. Te contamos en que lugar de América Latina se encuentra.

Metro América Latina

El país de América Latina que construye el metro más profundo de la región: estaciones a 65 metros bajo tierra

La remodelación del Metro de São Paulo, en Brasil, es un ambicioso proyecto que busca modernizar y expandir la red más grande de América Latina. Incluye actualización de estaciones y vías, instalación de sistemas de señalización avanzados, y construcción de nuevas líneas como la 6 Naranja, conectando zonas periféricas con el centro.