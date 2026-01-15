El país de América Latina que construye el metro más profundo de la región: estaciones a 65 metros bajo tierra

A miles de metros bajo tierra se excava una red colosal de túneles y estaciones que redefine la manera de moverse por la región. Un país de América Latina está levantando el metro más grande de su historia.
Con 120 kilómetros de vías modernas, estaciones que descienden hasta 65 metros de profundidad, no es solo ingeniería, es una apuesta por el tiempo, la movilidad y una nueva forma de habitar el espacio urbano. Te contamos en que lugar de América Latina se encuentra.
La remodelación del Metro de São Paulo, en Brasil, es un ambicioso proyecto que busca modernizar y expandir la red más grande de América Latina. Incluye actualización de estaciones y vías, instalación de sistemas de señalización avanzados, y construcción de nuevas líneas como la 6 Naranja, conectando zonas periféricas con el centro.
También se amplían líneas existentes, como la línea 4, y se integran concesiones público-privadas para optimizar inversión y operación. El objetivo es aumentar capacidad, reducir tiempos de viaje, mejorar seguridad y sostenibilidad, y conectar mejor toda la ciudad, creando un transporte más eficiente, accesible y ecológico para los habitantes de este país de América Latina.
Como es la construcción de este metro de América Latina
La construcción genera miles de empleos directos e indirectos, dinamizando la industria de la construcción y la tecnología ferroviaria. Esta construcción de América Latina destaca por
- Se usan más de 250.000 m³ de hormigón en nuevas estaciones y túneles.
- Los techos de estaciones soportan toneladas de peso urbano y tránsito sobre superficie.
- Control automatizado que permite trenes con intervalos de 90 segundos entre ellos.
- Iluminación LED, regeneración de energía en frenado de trenes y sistemas de ahorro de electricidad en estaciones.
- Impermeabilización avanzada: Evita filtraciones en zonas con alto nivel freático.