En solo dos días, compradores de India pactaron contratos por 300.000 toneladas de aceite de soja con un país de América Latina, la mayor adquisición en la historia entre ambos países en un lapso tan corto.
El país de América Latina que transporta 300.000 toneladas de aceite de soja batiendo récord con India
Esa operación de India no fue un acto aislado, sino un gesto de confianza para este país de América Latina. Todos los detalles
India es el mayor importador de aceites vegetales del mundo, consumidor habitual de cerca de 300.000 toneladas de aceite de soja cada mes. Así las cosas, comprar esa misma cantidad en apenas dos días no es solo un récord, es una señal de confianza para este país de América Latina.
India compró unas 300.000 toneladas métricas de aceite de soja a la Argentina, un volumen récord de envíos para un período tan corto. Este fenómeno en este país de América Latina tiene raíces económicas claras.
La medida de Argentina para eliminar temporalmente las retenciones a los subproductos del complejo sojero, incluida la harina y el aceite de soja, hizo que el precio se volviera más competitivo para los compradores internacionales. Eso, a su vez, llevó a que la India, que normalmente diversifica sus compras entre aceite de palma y otros vegetales, volteara su mirada hacia la soja de este país de América Latina con una intensidad sin precedentes.
La preferencia de India en este país de América Latina
El resultado no solo significó estímulo para el sector exportador de este país de América Latina, que vio multiplicarse las oportunidades de liquidar divisas en un momento clave para la economía nacional, sino que también confirmó una tendencia más amplia. Argentina está consolidándose como proveedor estratégico de aceite de soja en Asia, donde las preferencias alimentarias y las necesidades de abastecimiento crecen junto con la prosperidad de las clases medias.
Según la Bolsa de Comercio de Rosario, la preferencia de India en Argentina se basa en:
- Una industria aceitera orientada a la exportación en Argentina, con crecimiento del consumo interno de aceite de soja en Brasil y Estados Unidos.
- Estancamiento de los rendimientos del aceite de palma en los principales exportadores.
- La guerra entre Rusia y Ucrania
- El complejo panorama para la autosuficiencia de India en la producción de aceites vegetales
- Estancamiento relativo y brechas de rendimiento en la producción de oleaginosas en India
Los acuerdos cerrados en esos dos días no son solo números. Son puentes comerciales, rutas nuevas para el aceite argentino y un epígrafe histórico en las relaciones entre la Argentina agroexportadora y la India compradora. Más allá de las cifras, lo que ocurrió es la confirmación de que el producto argentino puede competir en las grandes ligas del mercado mundial, moldeando patrones de consumo y reconfigurando alianzas comerciales globales.