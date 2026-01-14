La región de América Latina tiene bajo tierra uno de los tesoros más prometedores del planeta. Durante años, en esta parte específica del mundo, pensar en exportar este gas a grandes mercados significaba construir plantas gigantes en tierra firme.
Emiratos Árabes pone la mira en un país de América Latina para convertirlo en referente del mundo en energía
En un mundo que busca diversificar sus fuentes de energía, este emprendimiento podría convertir a este país de América Latina en un actor clave de la era del gas.
Pero la visión mutó. Hoy se proyecta un plan que combina ese gas con tecnologías flotantes de licuefacción (FLNG), capaces de transformar gas en líquido a bordo de buques especializados, listos para navegar hacia Europa, Asia o donde el mundo lo demande. Para realizarlo, Emiratos Árabes pone la mira en un país de América Latina.
Emiratos Árabes pone la mira en un país de América Latina para convertirlo en referente del mundo en energía
Vaca Muerta es una vasta formación de gas y petróleo no convencional ubicada en Argentina. Lo que está sucediendo ahora es un paso concreto en esa dirección. En el marco de la feria energética ADIPEC en Emiratos Árabes Unidos, la empresa de Argentina YPF y la italiana ENI firmaron un acuerdo preliminar con XRG para explorar su participación en el proyecto de Argentina
Este no es un contrato definitivo de inversión, pero sí un compromiso para negociar los términos de entrada y colaboración que abre la puerta a que uno de los jugadores más poderosos del sector energético del mundo se sume a la empresa argentina. Del gas que antes no salía de Neuquén al GNL que podría cruzar océanos. Y hoy, con los pasos dados en Emiratos Arábes, la expectativa no es solo técnica o económica, sino también histórica.
Cómo será esta inversión en este país de América Latina
El proyecto en este país de América Latina contempla inicialmente la instalación de dos unidades Floating Liquefied Natural Gas (Gas Natural Licuado Flotante) con capacidad total de 12 millones de toneladas anuales de gas natural licuado, expandibles a 18 millones con etapas futuras.
La idea es ambiciosa. Unir la producción de gas de Vaca Muerta, su transporte hacia la costa atlántica en Río Negro y su transformación en GNL para exportar. No es poca cosa. Supone decenas de miles de millones de dólares en inversiones, miles de puestos de trabajo y una nueva articulación con mercados mundiales.
Este tipo de acuerdo puede poner a Argentina en la liga de los exportadores energéticos del mundo, atraer divisas e impulsar regiones como Río Negro con un fuerte desarrollo local y empleo. Además, la entrada de un socio global como XRG otorga credibilidad internacional al proyecto y reduce riesgos financieros y tecnológicos.