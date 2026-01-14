El árbol que inunda de perfume el jardín y se puede cultivar en maceta

planta laurel de nieve Esta planta tiene flores que parecen nieve, por eso el nombre.

Cuidados del árbol encantador

Los expertos de Picture This revelan que el árbol prospera en entornos de humedad moderada. Prefiere suelos bien drenados y una hidratación constante, uno o dos riegos profundos por semana, permitiendo que el suelo se seque. Tolera la sequía una vez establecido.

Para cultivar esta planta en maceta es importante utilizar un recipiente grande, de 60 litros o más, con excelente drenaje, sustrato rico en materia orgánica y regar bien. Puedes trasplantar el laurel de nieve cada dos o tres años, a principios de primavera, utilizando un contenedor ligeramente más grande.

Este árbol puede ser fertilizado a principios de la primavera para fomentar el crecimiento y las flores. Suspende las aplicaciones a finales del verano para que la planta se prepare para las heladas. Riega abundantemente después de la aplicación, para que absorba mejor los nutrientes.

laurel de nieve Las flores tienen una fragancia ligera y agradable.

El laurel de nieve necesita una poda anual en primavera, para asegurar una forma saludable y promover un crecimiento robusto. Lo ideal es eliminar las ramas muertas y que se cruzan para mejorar la circulación de aire.